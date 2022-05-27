В челябинском поселке благоустроят набережную пруда

В Новосинеглазово появится новое общественное пространство

Завершена работа над конкурсной документацией, на следующей неделе будет объявлен аукцион на благоустройство пруда в поселке Новосинеглазово, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Уверены, что после реконструкции он станет не менее популярным местом отдыха, чем пруд „Девичьи слезы“ или пруд в Чурилово», — прокомментировали в администрации.

В мэрии напомнили, что в последние годы в Челябинске впервые были благоустроены городские пруды и карьеры, в том числе два вышеназванных, а также пруд на «Станкомаше».