На месте Каширинского рынка приступили ко второму этапу КРТ

К 2027 году планируется возвести еще пять секций от 9 до 17 этажей

На месте бывшего Каширинского рынка в Челябинске продолжается реализация проекта комплексного развития территории. Девелопер приступил ко второму этапу застройки, который предполагает возведение пяти секций разной высоты — от 9 до 17 этажей, рассказали 1obl.ru в компании «Голос».





Дома возведут в глубине территории, чтобы создать закрытый двор. В новом корпусе будет 317 квартир — от однокомнатных (от 31 кв. м) до трехкомнатных (до 99 кв. м). Цены начинаются от 6,68 миллиона рублей. В проекте заявлены нестандартные планировки: с окнами в ванных, увеличенными кухнями-гостиными и террасами на верхних этажах. В части квартир будет панорамное остекление и окна шириной более трех метров.





Для машин построят подземный паркинг, в подъездах планируют зоны отдыха и помещения для хранения велосипедов. Строительство второй очереди завершится в 2027 году, а первые дома квартала сдадут уже в следующем.

Со временем там появятся рестораны, магазины, площадь, бульвар, также спортивный и игровой хабы.

Решение о реализации проекта КРТ на месте Каширинского рынка приняли в 2021 году, летом 2022‑го площадку расчистили, работы стартовали осенью 2023‑го. Ранее писали, что сдать комплекс планируют в 2029 году.