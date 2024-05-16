На ЭКСПО обсудили локализацию производств Челябинской области в Китае

Вопрос рассматривали с министерством коммерции Хейлунцзян

В рамках деловой выставки ЭКСПО в Китае с визитом находятся представители Челябинской области. Ректоры крупнейших вузов региона и руководители ведущих мероприятий презентовали руководству провинции Хейлунцзян потенциал Челябинской области и обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, рассказали в пресс-службе правительства области.

Переговоры стали продолжением встречи Алексея Текслера с губернатором провинции Лян Хуэйлин. Южноуральская делегация и министерство коммерции провинции Хейлунцзян обсудили вопрос локализации южноуральских производств в Китае, инициатором чего стали компании «Композит групп Челябинск» и «СтендАп Инновации». Китайские власти рассмотрели предложение и выдвинули варианты размещения площадок с особым льготным режимом осуществления внешнеэкономических связей, в том числе, новые районы Харбина.

Также на встрече проработали договоренности по достижению интересов каждой из компаний. Челябинскую область, помимо названных предприятий, представляли производитель интеллектуального электронного контрольно-измерительного оборудования и комплексных метрологических решений ГК «ЭлМетро», «Уральский завод полимерных технологий „Маяк“», производитель тяжелой прицепной техники «Политранс» и «Уральская металлообрабатывающая компания».

Отдельно представители Поднебесной заинтересовались сотрудничеством со «СтендАп Инновации». Делегации договорились о встрече с департаментом образования провинции Хейлунцзян, чтобы детально обсудить развитие партнерства.

Напомним, ранее Алексей Текслер выразил уверенность, что дальнейшее развитие отношений с Китаем послужит стабильному и углубленному партнерству на благо двух стран и народов.