На базе радиозавода «Полет» в Челябинске создадут уральский центр высоких технологий

Алексей Текслер договорился о сотрудничестве предприятия с московским проектным институтом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на форуме «Армия-2022» заключил соглашение с АО «Мосэлектронпроект» и АО «Челябинский радиозавод „Полет“» о создании в Челябинске уральского инжинирингового центра высоких технологий. Это будет проектный институт, который будет заниматься разработкой IT-решений для промышленных предприятий, вычислительного оборудования гражданского назначения и электроники.

Инжиниринговый центр АО «Мосэлектронпроект» — ведущая организация в стране в области промышленного проектирования. Ее основная специализация — техническое перевооружение и реконструкции предприятий радиоэлектронной отрасли, модернизация объектов государственной важности.

«Уверен, что это поможет нам сделать новый шаг в развитии направления, на котором в том числе специализируется радиозавод „Полет“, — это различные элементы радиоэлектроники, причем не только военного, но и гражданского направления (к примеру, авиационное направление). Уже есть понимание, что надо будет привлекать ЮУрГУ, наш базовый вуз в этой сфере», — отметил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Новикомбанка Еленой Георгиевой. Сейчас банк кредитует преимущественно корпоративных клиентов, которые входят в «Ростех». Среди них есть Челябинский тракторный завод, «Завод „Пластмасс“», НПО «Электромашина», радиозавод «Полет». В будущем этот список удастся значительно расширить.

«Это очень важное соглашение, потому что финансирование гособоронзаказа сегодня — одна из важнейших задач. Банк специализируется на этих задачах, он представлен в том числе и в Челябинске, это, можно сказать, структурное подразделение „Ростеха“. Мы договорились о том, что не только „ростеховские“ предприятия, а все наши промышленные предприятия, которые работают в регионе, могут воспользоваться инструментами и программами, реализуемыми банком», — сказал после подписания соглашения губернатор Челябинской области.

В понедельник, 15 августа, Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022», а также в пленарном заседании.