На 7% вырастет пассажиропоток в аэропорту Челябинска

Изменение показателя ожидается в основном за счет увеличения рейсов за границу

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова в 2022 году ожидает пассажиропоток на уровне 1,95 млн человек. По сравнению с 2021 годом рост составит 7%. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе АО «Челябинское авиапредприятие».

«В прошлом году мы прогнозировали пассажиропоток на 2022 год на уровне 2 млн человек. Но сейчас мы понимаем, что будет меньше. В прогнозе учитываются выпавшие из расписания рейсы в некоторые города на юге и в центре России. Частичная мобилизация не учитывается, но у нас нет ограничений на перевозки»,— поясняют в аэропорту Челябинска.

По данным пресс-службы, за январь — июнь этого года пассажиропоток составил 811 тысяч 414 человек. Аэропорт принял и отправил 3498 рейсов. Большинство — внутри страны — 92%.

По итогам 2022 года ожидается рост на 4% перевозок на внутренних воздушных линиях. Показатель увеличится за счет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и по субсидируемым маршрутам. Увеличение пассажиропотока за границу прогнозируется на уровне 42%. Драйверами будут рейсы в страны СНГ, Турцию и Египет.

Напомним, что в 2021 году пассажиропоток аэропорта Курчатов в Челябинске составил 1,8 млн человек. Это на 56% больше 2020-го и на 6% — допандемийного 2019 года.