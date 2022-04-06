Минпромторг РФ зарегистрировал в Челябинской области новый индустриальный парк

Объединение компаний позволит вытеснить с рынка импортное электротехническое оборудование

«Южноуральский индустриальный парк», созданный на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода (ЮАИЗ), подтвердил соответствие всем требованиям и получил регистрацию от Минпромторга РФ. Приказ об этом подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области. Теперь компании-резиденты могут получить крупные налоговые льготы и снизить свои издержки за счет совместного создания различных изделий.

Индустриальный парк в Южноуральске занимает более 43 га, на его территории есть электричество, газ, дороги. Пока что там работают три предприятия. Они производят электрические изоляторы из стекла, фарфора и полимеров, занимаются литьем чугуна и созданием комплектующих для энергетического оборудования. В скором времени к ним присоединятся еще четыре компании. Планируется, что в 2022 году объем выручки всех организаций индустриального парка составит почти 8 млрд рублей. Налоговые отчисления ожидаются на уровне 242 млн рублей.

«На начальном этапе организована управляющая компания, якорным резидентом стал ЮАИЗ. Среди весомых плюсов „Южноуральского индустриального парка“ — налаженное кузнечно-прессовое и литейное производство с уникальной для России машиной для литья. На долю нашего холдинга приходится 26% от всего мирового выпуска изоляторов, при этом 80% производства расположено в Челябинской области», — отмечает заместитель исполнительного директора АО «ЮАИЗ» Николай Лузин.

Улучшение инфраструктуры «Южноуральского индустриального парка» продолжается. В развитие инвестируют почти 160 млн рублей. Кроме того, на территории завода к 2024 году планируют построить лабораторию, испытательный центр перспективных электроизоляционных технологий и литейный цех. Общая стоимость создания этих объектов оценивается в 1,4 млрд рублей.

Челябинская область занимает шестое место в России по количеству индустриальных (промышленных) парков. В регионе их уже девять. Всего на территории индустриальных парков работает 34 компании. Общий объем инвестиций в их проекты составил 2,7 млрд рублей, а в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило около 3 млрд рублей налоговых отчислений. Управляющими компаниями индустриальных парков и их резидентами создано более 5 тыс. постоянных рабочих мест.