Минфин выплатил доход по еврооблигациям

Правительство России заявило об отсутствии проблем с обслуживанием внешнего долга

Минфин исполнил платежное поручение о выплатах купонов по двум выпускам еврооблигаций на сумму 117,2 млн долларов. Об этом говорится в сообщении министерства. Выплата проведена в валюте. Таким образом, Россия исполнила условия расчета с кредиторами, поэтому у страны нет причин объявлять дефолт. Проблем с обслуживанием госдолга нет, прокомментировали в правительстве России.

Международные рейтинговые агентства предрекали России дефолт из-за технических сложностей с оплатой внешних долгов. В конце февраля ЕС и США заморозили валютные резервы Центробанка. Это затрудняет технически выплату Россией долговых обязательств в долларах и евро.

5 марта Владимир Путин подписал указ о возможности выплачивать валютные долги «недружественным странам» в рублях. Для этого кредиторам нужно было бы завести специальные счета в российских банках. Такое решение могло быть формально признано нарушением условий выплат. Кредиторы получили бы право обратиться в суд, он мог вынести решение о дефолте правительства. Сейчас такого риска нет.

ИА «Первое областное» подробно рассказывало о том, что такое дефолт, почему о нем заговорили и какие могут быть последствия.