Минфин Челябинской области ужесточит контроль за социальными тратами в районах

Расходование денег из местных бюджетов будут контролировать более тщательно

Министерство финансов Челябинской области организует дополнительный контроль исполнения бюджетов муниципалитетов в текущем году. Особое внимание будут уделять источникам и объемам финансирования новых расходов, а также неприкосновенности социальных обязательств. Это позволит сохранить устойчивость местных бюджетов и адаптировать их к новым экономическим условиям, сообщают в пресс-службе ведомства.

До конца 2022 года города и районы области, рассчитывающие получать финансовую помощь от региона, обязаны согласовывать корректировки местных бюджетов с Минфином Челябинской области. Проекты документов должны поступать в ведомство до того, как они будут переданы на рассмотрение муниципальных депутатов.

Под контроль попадут социально значимые статьи бюджетов, траты по которым не должны снижаться, а также финансовое обеспечение новых муниципальных расходов и возможность выполнить их без привлечения дополнительных средств. Обратят внимание и на появление трат, не относящихся к вопросам местного значения, а также на соблюдение требования бюджетного законодательства к предельному уровню дефицита и муниципального долга.

«Муниципальные власти, планируя новые расходы, должны предусмотреть для этого средства в полном объеме. В противном случае проект бюджета отправится на доработку. Это же касается решений скорректировать бюджет с учетом доходов, которые реально могут быть недополучены, или перекидывания средств с социальных статей на другие нужды. Обратим внимание и на принятие дополнительных обязательств, не входящих в полномочия муниципалитета, а также на соблюдение бюджетного законодательства в части долговой политики. Такие моменты мы будем отслеживать и принимать необходимые меры», — пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По словам министра, дополнительный контроль, как элемент антикризисной политики области, коснется только исполнения бюджетов этого года.

«Мы прекрасно понимаем: муниципалитетам нужно время, чтобы адаптироваться к новым финансовым условиям. Но решения местных властей не должны приводить к появлению необеспеченных расходов или срыву социальных обязательств, особенно в сложившейся ситуации. Поэтому мы предложили меры точечного реагирования в отношении территорий как еще один элемент усиления финансовой дисциплины в текущих экономических и геополитических условиях. И губернатор Алексей Текслер поддержал их», — добавил Андрей Пшеницын.

На согласование в Минфин Челябинской области поступило 12 проектов местных бюджетов, четыре из них уже получили положительные заключения.