В Челябинской области введут реверсивное движение на участке трассы в Курган

Ограничения будут действовать с 14 июня по 20 сентября 2022 года

В Челябинской области начинается ремонт проезжей части на трассе федерального значения Р-254 «Иртыш». В управлении дорогами «Южный Урал» предупредили, что на восьмикилометровом участке возле села Канашево вводят реверсивное движение. Ограничения будут действовать с 14 июня по 20 сентября 2022 года.

Дорогу от Челябинска в Курган начнут ремонтировать с 14 июня. Планируется обновить защитные слои на участке дороге возле села Канашево — с 47 по 55 км.

«Здесь вводится временное ограничение движения в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 14 июня по 20 сентября 2022 года», — пояснили в Упрдор «Южный Урал».

Ограничения также коснулись участков:

65 км — 95 км в Курганской области (рядом с г. Щучье);

00 км — 10 км Курганской области, подъезд к г. Тюмень (выезд из г. Курган);

76 км — 81 км Курганской области, подъезд к г. Тюмень.

Напомним, на трассе в Екатеринбург 14 июня временно закроют движение транспорта.