Минэкономразвития России прогнозирует рост ВВП на 17% к 2030 году

Увеличение показателя положительно отразится на жизни простых людей

Внутренний валовой продукт России к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17%. При этом реальные доходы населения вырастут на 20%. Такой прогноз озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишут «Ведомости». Для достижения этих показателей нужна реализация целевого сценария «ускоренная адаптация».

Кроме него, есть еще два сценария развития экономической ситуации в стране — инерционный и стрессовый. Первый предполагает глубокий провал в 2022–2023 годах и снижение потенциальных темпов роста. Стресс-сценарий подразумевает одновременное ухудшение состояния мировой экономики и резкое ужесточение санкционного давления.

Целевой сценарий является самым оптимистичным. Правительство России ожидает, что «ускоренная адаптация» приведет к сокращению к 2030 году доли экспортно ориентированных отраслей экономики РФ. Вместе с этим предполагается увеличение доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения, образования.

По данным «Ведомостей», которые ссылаются на свои источники, достичь высоких темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы. Она предусматривает несколько направлений: развитие транспортно-логистической инфраструктуры под новые потребности в экспорте и импорте; поддержка проектов импортозамещения; обеспечение технологической самостоятельности; цифровизация; поддержка частной инвестиционной активности; обеспечение достаточных финансовых ресурсов для перенастройки экономики; повышение гибкости рынка труда; развитие предложения в отраслях, удовлетворяющих растущий внутренний спрос: жилье и ЖКХ, культура, досуг, спорт; развитие социальной сферы; региональное развитие; развитие интеграции в ЕАЭС и сотрудничества со странами-партнерами.

Российская экономика уже продемонстрировала существенную стрессоустойчивость и возможность обеспечивать рост за счет внутренних драйверов, считает челябинский политолог Александр Мельников. Увеличение ВВП на 17% к 2030 году улучшит качество жизни россиян.

«Прогноз министра экономического развития Максима Решетникова появился не на пустом месте. Все мы прекрасно понимаем, что после 24 февраля 2022 года наша страна и экономика оказались в новых реалиях. Но государство не сидело сложа руки: как на федеральном, так и на региональном уровне власти уверенно реагировали на вызовы. Поэтому, чтобы добиться тех целей, о которых говорит министр экономики РФ, нашей стране просто нужно идти по ранее обозначенному пути», — отмечает Александр Мельников.

Политолог уверен, что для развития внутренней инфраструктуры и появления дополнительных рабочих мест в России должна начаться еще и «большая стройка». Проекты Челябинской области — например, строительство метротрамвая — полностью соответствуют вектору развития всего государства.