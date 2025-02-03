Миасский завод предоставил аэропорту «Курчатов» новую снегоуборочную технику

Аналогов этих машин в России нет, уверяет производитель

Челябинский аэропорт «Курчатов» получил от миасского завода «СпецАгрегат» новейшие машины для скоростной уборки снега, не имеющие аналогов в России. Как работает новая техника, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе завода.

Фрезерно-роторный снегоочиститель занимается расчисткой снежных завалов на полосе и перроне.

«Это новая машина, аналогов сейчас в нашей стране нет, создана на базе „Урал 6370“, имеет двухмоторную компоновку, один двигатель мощностью 400 лошадиных сил отвечает за движение машины, а второй двигатель мощностью 530 лошадиных сил, установленный на так называемой палубе за кабиной, отвечает за вращение рабочего органа, за счет этого достигается максимальная производительность», — рассказали представители завода.





Машина эффективно работает как самостоятельно, так и в связке с другой снегоуборочной техникой, значительно сокращая время очистки взлетно-посадочной полосы и перрона и повышая пропускную способность аэропорта. Новая техника может убрать более пяти тысяч тонн снега за час.

Аэродромная плужно-щеточная машина, разработанная совместно с МАДИ и ЮУрГУ в рамках программы импортозамещения, предназначена для быстрой уборки ВПП и перрона от твердых осадков.

«Это новый тип аэродромных автомобилей, который ранее не производился на территории РФ. Сейчас создано семейство из трех автомобилей, которые позволят покрыть 70% потребностей аэропорта по скоростной снегоочистке», — сообщили в компании.





Одна из машин этого типа уже используется в аэропорту Южно-Курильска. Испытания техники еще продолжаются, ожидается, что новый модельный ряд заменит 100% снегоуборочной техники в аэропорту.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что миасские машиностроители разработали пассажирский трап, особенностью которого является автоматическая стыковка с самолетом.