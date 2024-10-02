Миасские машиностроители создали уникальный пассажирский трап для «борта № 1»

Такая модель используется для президентского самолета

Миасские машиностроители из группы предприятий «ГИРД» разработали уникальный пассажирский трап, особенность которого — наличие автоматической стыковки с самолетом. Он совместим со всеми типами средне- и дальнемагистральных самолетов и может эксплуатироваться при температуре как +40 градусов, так и −40. Такая модель используется в аэропорту Внуково-2 для самолета, на котором летает президент, сообщили в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

Трап, разработанный миасскими инженерами, оснащен системами автоматической фиксации ступеней, видеонаблюдения и аутригерами, которые предотвращают колебания при посадке и высадке пассажиров. Управляют телетрапом из кабины оператора, но на его верхней палубе установлен дублирующий пульт управления для большей надежности.

Основная деятельность группы компаний «ГИРД» — выпуск спецтехники для нефтегазовой отрасли и энергетического сектора. Но наукоемкое оборудование для аэропортов тоже их работа. На сегодняшний день трапы миасских инженеров используются в более чем 45 аэропортах страны.