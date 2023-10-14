В Челябинске отдадут под реновацию два земельных участка

Там планируется жилая и нежилая застройки

К концу 2023 года в Челябинске пройдет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью более трех гектаров, расположенной на месте бывшего Каширинского рынка. Также планируется принять решение о застройке территории площадью 0,7 гектаров в Металлургическом районе. Как сообщила глава города Наталья Котова, механизм КРТ позволяет не только развивать пустующие территории, но и увеличивать жилой фонд.

Речь идет об участках, расположенных в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева в Калининском районе — там планируется нежилая застройка и Электростальская, Минина, шоссе Металлургов и Пожарского в Металлургическом районе — там хотят построить жилые дома.

На сегодняшний день в Челябинске новое развитие могут получить 50 территорий площадью 337 гектаров. На них могут построить около 6,3 миллиона квадратных метров жилья. По 12 территориям уже заключены договоры на строительство жилых домов.