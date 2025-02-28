Магнитогорский парк «Притяжение» показал перспективные проекты

В их числе — медцентр, академия хоккея и 16‑этажный отель

Сегодня, 28 февраля, на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области состоялась презентация перспективных проектов городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. В их числе — медицинский центр, академия хоккея и 16‑этажный отель, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Возвести жилой район на территории курорта «Притяжение» планируется к концу 2027 года. Его общая площадь превысит 660 тысяч квадратных метров. Начало продаж квартир первой очереди стартует уже в третьем квартале этого года.





В границах курорта также планируется построить многопрофильный медцентр. Его общая площадь превысит 55 тысяч квадратных метров. Здесь будет работать почти 1,5 тысячи человек медперсонала. В центре разместят 494 койки, в том числе 24 — интенсивной терапии.

Также на территории курорта разместится 16‑этажная гостиница «4 звезды» вместимостью 185 номеров. Ее общая площадь составит 15 тысяч квадратных метров. Здесь будет работать конференц-зал, спа-центр, фитнес-центр, видовой ресторан. Сдача в эксплуатацию гостиницы запланирована в 2027 году.





Крупный спортивный комплекс — хоккейная академия «Металлург» займет 83 гектара курорта «Притяжение». Она включает в себя ледовую арену и жилой блок для иногородних спортсменов. Общая площадь объекта составит 3,5 тысячи гектаров. Завершить строительные работы планируется к концу 2026 года.





Изюминкой курорта призван стать термальный комплекс «МАГия ТЕПЛА», который займет территорию более 6 тысяч квадратных метров. По проекту здание будет включать три этажа. Единовременно посетить термы смогут 400 человек. Суточный поток составит 1,2 тысячи посетителей. В нем размещено четыре бассейна, в том числе уличные с подогревом, несколько саун, кафе. Подробнее мы писали здесь.





К 2027 году общая площадь парка «Притяжение» расширится до 400 гектаров. Ожидается, что городской курорт станет центральным местом досуга как для жителей города, так и для гостей региона.