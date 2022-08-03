Виктор Рашников и дочерняя компания ММК попали под санкции США

Председатель совета директоров ММК включен в «список SDN управления по контролю за иностранными активами Минфина США»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило в свой санкционный список ряд компаний и бизнесменов из России. Как следует из опубликованных на сайте американского Минфина документов, в числе прочих под американские санкции попали председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и дочерние компании ММК.



Всего в новом списке SDN OFAC (список специально назначенных граждан и заблокированных лиц. — Прим. редакции) 13 физических лиц. Кроме Рашникова в него вошли Алина Кабаева, совладельцы «Фосагро» Андрей Гурьев-младший и Андрей Гурьев-старший, бывший владелец группы «Синара» и ТМК Дмитрий Пумпянский, бывший член советов директоров «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и другие.

Среди 30 юрлиц — само ПАО ММК, ООО «Инвестиционная компания „ММК-Финанс“» и завод MMK TURKEY. OFAC требует до 1 сентября свернуть все сотрудничество с магнитогорскими металлургами.

Список SDN — своего рода стоп-лист правительства США, включающий компании и личности, которые, по версии OFAK, угрожают национальной безопасности, внешней и экономической политике Соединенных Штатов. Американским гражданам и предприятиям запрещено вести с членами списка дела, инвестировать в их акции, проводить любые операции с ценными бумагами.

Как сообщало ИА «Первое областное», в марте 2022 года Виктор Рашников попал под санкции Евросоюза из-за начала спецоперации на Украине. В настоящее время комбинат и его совладелец оспаривают этот шаг в Европейском суде.