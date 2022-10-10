Жители Челябинска не смогут заказать косметику бренда Lamel в магазинах «Золотое яблоко» и «Л′Этуаль». Продукция исчезла с сайтов после реакции россиянок на рекламу «огненного макияжа» от британской компании.
Компания Lamel опубликовала в соцсети фотографию Крымского моста, на котором 8 октября прогремел взрыв. Далее последовала реклама «огненных макияжей», где изображена девушка с подводкой оранжевого цвета и надписями на украинском языке. По данным сайта Secretmag, компания назвала 8 октября праздничным днем.
В соцсетях, в которых представлены магазины «Золотое яблоко» и «Л′Этуаль», интернет-пользователи потребовали снять с продажи косметику Lamel. Компании оперативно отреагировали на возмущение россиян и убрали продукцию с сайтов.
«Мы остановили продажи бренда Lamel в онлайн-магазине и офлайн-супермаркетах», — ответил представитель компании «Золотое яблоко» в чате телеграм-канала торговой сети.
Вместе с тем в приложении «Золотого яблока» на запрос Lamel невозможно найти косметику. На сайте «Л′Этуаль» вместо Lamel появляется Lavelle. Ранее интернет-пользователи пригрозили уничтожить карты клиентов магазина, если компания не прекратит продажи Lamel.
Косметика Lamel все также представлена на сайте компании «Рив Гош». Интернет-пользователи также поинтересовались, будет ли магазин убирать продукцию с продаж.
«Бренд выведен из ассортимента „Рив гош“ окончательно, остатки будут убраны в ближайшее время»,
— ответил представитель компании в соцсети «ВКонтакте» на вопрос о присутствии бренда Lamel на сайте магазина.
Информагентство «Первое областное» направило запросы в магазины «Л′Этуаль» и «Золотое яблоко». Добавим, россияне также требуют убрать косметику с маркетплейсов.
Интернет-пользователи атаковали в соцсети страницу уральской сети магазинов Lamel, которая, по данным компании, не связана с британским брендом. Во «ВКонтакте» опубликовали поясняющий пост:
«Сеть магазинов Lamel и „Оптима“ в УрФО работает на рынке 26 лет и объединяет 105 магазинов. Название сети магазинов Lamel является российский маркой, имеет свой уникальный логотип и зарегистрировано в Роспатенте. Британский бренд производителя косметики Lamel не принадлежит нашей компании. Мы не поддерживаем позицию британского бренда».
Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, там был подорван грузовой автомобиль, в результате загорелись семь цистерн с топливом. Часть моста оказалась разрушена. Возбуждено уголовное дело.
В настоящий момент автомобильное и железнодорожное движение на мосту восстановлено.
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