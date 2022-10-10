Магазины перестали продавать косметику Lamel в Челябинске

Торговые сети убрали товар с полок после рекламы с горящим Крымским мостом

«Мы остановили продажи бренда Lamel в онлайн-магазине и офлайн-супермаркетах»,

— ответил представитель компании «Золотое яблоко» в чате телеграм-канала торговой сети.

«Бренд выведен из ассортимента „Рив гош“ окончательно, остатки будут убраны в ближайшее время»,



— ответил представитель компании в соцсети «ВКонтакте» на вопрос о присутствии бренда Lamel на сайте магазина.

«Сеть магазинов Lamel и „Оптима“ в УрФО работает на рынке 26 лет и объединяет 105 магазинов. Название сети магазинов Lamel является российский маркой, имеет свой уникальный логотип и зарегистрировано в Роспатенте. Британский бренд производителя косметики Lamel не принадлежит нашей компании. Мы не поддерживаем позицию британского бренда».