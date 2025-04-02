Крупный агрохолдинг Южного Урала сдерживает рост цен на курятину

Птицефабрика приняла обязательство в рамках соглашения с Минсельхозом

Один из ведущих агрохолдингов Южного Урала, ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Как сообщает Челябинское УФАС России, компания добровольно ограничила отпускную цену на охлажденные тушки цыпленка-бройлера и гарантировала своевременные поставки продукции.

Это обязательство было принято в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Челябинской области и соответствует постановлению Правительства РФ № 662 «О допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары».

Данная мера направлена на стабилизацию цен на социально значимый продукт и повышение его доступности для жителей региона.

Ранее мы сообщали, что в конце прошлого года выросли в цене куриное мясо, свинина, молоко, творог, кисломолочные продукты и сметана и называли причины этого повышения.