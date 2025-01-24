Цены на картофель в Челябинской области выросли почти в 3 раза

Рассказываем, какие продукты подорожали больше всего

Овощи, рыба, молочка, крупы, алкоголь подорожали в 2024 году в Челябинской области. Челябинскстат предоставил статистику Первому областному информагентству. На какие товары и на сколько выросли цены — в материале.

В декабре 2024 года инфляция на Южном Урале ускорилась и составила 8,6% после ноябрьских 8,3%. Челябинский показатель при этом был ниже, чем по УрФО и РФ. Ключевыми причинами ускорения инфляции стали сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей и поставщиков.

Согласно данным Челябинскстата, в декабре-2024 самым дорогим продуктом оказался картофель. Его стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти в три раза, на 191%.

Лето в регионе было непростое, несмотря на это, собрали 94 тысячи тонн урожая картошки. Однако из-за высокой влажности овощи хранятся хуже. Из-за этого на полках магазинов в этом сезоне нередко можно встретить зеленый или испорченный картофель. В январе-2025 средняя цена на продукт в челябинских магазинах составила 56 рублей за килограмм.

Вторую строчку самых подорожавших товаров в декабре 2024 года в Челябинской области занимает белокочанная капуста. Ее цена увеличилась на 170% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.





Не отходим далеко от прилавка с овощами: стоимость на репчатый лук выросла на 167%. Огурцы и свекла подорожали на 152%.

Сливочное масло и икра лососевых рыб за год прибавили к цене 142%. Шоколад и конфеты тоже подорожали в 2024 году на 117% и 122% соответственно.

Маринованная, соленая, копченая рыба увеличилась в цене на 117% за год в Челябинской области. Также подорожала баранина, индейка и печень.

Молоко выросло в цене на 118%, йогурт и плавленый сыр — на 115%, сливки — на 112%. Стоимость геркулеса и манки тоже увеличилась на Южном Урале. Еще подорожали пиво, коньяк и даже обычная питьевая вода.





Среди непродовольственных товаров сильнее всего цена поднялась на обслуживание потребительских кредитов (+34,2%) — ключевая ставка дает о себе знать.

В региональном отделении Банка России отметили, что в Челябинской области заметно подорожали свежие огурцы и помидоры. Причиной является повышение затрат производителей тепличных овощей на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Выросли в цене куриное мясо, свинина, молоко, творог, кисломолочные продукты и сметана. По данным регионального отделения Банка России, в Челябинской области снизились объемы производства скота и птицы, увеличились издержки производителей и переработчиков мяса и молока на корма, логистику, упаковку и заработные платы. К росту цен на мороженую рыбу привело снижение объемов вылова.

Материал создан ИА «Первое областное».