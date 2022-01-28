Криптоинвесторам в Челябинской области придется отчитываться за сделки

Новые правила госрегулирования предусматривают подачу деклараций

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по вопросу обращения криптовалют в стране. Она предусматривает их регулирование, а не запрет (предлагал ввести Центробанк), идентификацию клиентов, отчетность по итогам сделок, подачу деклараций о доходах в налоговую службу. За уклонение от соблюдения новых требований последует административная и уголовная ответственность. Карта рассчитана на период до конца 2022 года.

В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Представители Центробанка ранее озвучивали свою позицию по поводу необходимости введения полного запрета на оборот криптовалюты в России по аналогии с Китаем, где под запрет попали майнинг и все сделки с криптовалютой. Представители челябинского рынка IT высказались против этой инициативы.

Согласно «дорожной карте», к маю Минфин планирует проработать механизм контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ (от человека к человеку), в том числе провайдеров услуг виртуальных активов. Предстоит определить ведомство, которое будет контролировать процессы на рынке цифровых денег.

С введением госрегулирования на рынке криптовалют владельцы виртуальных активов будут нести ответственность за совершенные ими сделки, а также будут обязаны предоставлять отчетность о полученных доходах (декларации) в налоговые органы.

Не исключено, что в дальнейшем государство введет налог на доходы с криптовалюты — по аналогии с НДФЛ по банковским вкладам, который действует с этого года. За уклонение от отчетности планируется предусмотреть штрафы, за «теневой оборот» цифровых денег и финансирование терроризма, наркокартелей и т. п. — уголовную ответственность.

Минфин настаивает на том, что операции с криптовалютами должны проводиться через банки, клиентов следует идентифицировать, а информацию о сделках — предоставлять госорганам. Иностранные биржи должны работать в России только при открытии своего представительства. Эту идею уже поддержал Росфинмониторинг.

«Попытки зарегулировать рынок криптовалюты мне напоминают меры борьбы с коронавирусом, предпринимаемые еще в начале пандемии, когда вводился жесткий локдаун и закрывались границы целых государств. С моей точки зрения, регулирование рынка криптовалюты в России закончится естественным путем, когда Банк России введет в оборот цифровой рубль, а ФРС США — цифровой доллар. В этот момент теневой рынок криптовалюты самостоятельно сойдет на нет — в нем больше не будет необходимости, потому что в обороте появятся легальные цифровые деньги с высокой доходностью. У инвесторов не будет нужды рисковать своими активами, вкладывая в биткоины, произойдет смена ракурса на легальные цифровые деньги», — говорит эксперт в области управления личными финансами, квалифицированный инвестор Игорь Файнман.

При этом эксперт не исключает, что криптовалютой продолжат расплачиваться в даркнете — скрытой сети интернет-соединений («темный Интернет») с высокой степенью анонимности сделок, через которую финансируются нелегальные рынки оружия, наркотиков, детской порнографии. С наращиванием капитала в нелегальной сети даркнет нужно обязательно бороться, и лучше всего помощью введения уголовной ответственности для участников теневого рынка, считает он.

«В настоящее время криптовалюта находится вне юридического поля. Для того чтобы начать регулирование на рынке криптовалюты, нужно сначала каким-то образом ее легализовать. С другой стороны, Банк России активно работает над созданием цифрового рубля и темпы высоки. Значит, скоро необходимость в криптовалюте просто отпадет, когда появится цифровой рубль, доллар и т. д.», — говорит Игорь Файнман.

По его словам, объемы рынка криптовалюты в России зачастую слишком преувеличены: многие российские инвесторы принципиально отказываются от покупки криптовалюты, потому что не хотят финансировать «серые» рынки.

«Я не имею дело с криптовалютой и не советую вкладывать средства в биткоины или другие цифровые деньги своим клиентам. Для меня это незаконная сфера инвестиций, поэтому даже не рассматриваю и не рекомендую такой вид заработка. Для сравнения: акции сектора второго эшелона могут принести также высокую доходность на волатильности рынка, что весьма неплохо», — говорит он.

Эксперты финансового рынка настаивают на высоких рисках при покупке криптовалюты и предупреждают, что, гонясь за высокой доходностью, на этом рынке легко остаться ни с чем.