Челябинские «айтишники» — о рисках запрета криптовалюты в стране

Введение ограничений затормозит развитие финтех-индустрии

Центробанк рассматривает возможность введения запрета на оборот и выпуск криптовалюты внутри страны, а также может ввести систему штрафов за покупку и продажу таких цифровых денег. Поскольку Челябинская область в числе лидеров страны по развитию IT-технологий, ИА «Первое областное» обратилось непосредственно к тем, кто работает с технологией блокчейн, используемой для выпуска и реализации криптовалюты.

Рынок растущий

По данным Центробанка, объем операций российских физлиц с криптовалютами достигает 5 млрд долларов США (350 млрд рублей) в год. В 2021 году Россия вышла на третье место по объему выпуска биткоина (11,23% вычислительных мощностей). Доля российских пользователей на криптобиржах варьируется в пределах от 7 до 14,5%. Ежегодно растут объемы инвестиций не только в покупку криптовалюты, но и в развитие мощностей и технологических площадок.

«Сегодня один из самых горячих трендов в развитии стартапов и IT-технологий происходит в направлении блокчейна, криптовалют и криптосервисов. Соответственно запрет Центробанка по работе в этом направлении можно сравнить с тем, если бы нам на момент появления интернета не разрешили им пользоваться. Мне кажется, что такие запреты будут иметь отрицательное воздействие на развитие предпринимательства, IT-технологий, стартапов. Любая страна может запретить движение автомобилей по своим дорогам, но к чему это приведет? Нужно трезво оценивать глобальные технологические возможности. Пока не понятно, каким образом будет реализован предполагаемый запрет на оборот и майнинг криптовалюты, учитывая что блокчейн — децентрализованная сеть», — говорит Павел Подкорытов, CEO Napoleon IT (резидент фонда Сколково).

По словам основателя международной компании Everypixel и айти-школы «Корпус» Дмитрия Широносова, специфика развития инфраструктуры криптовалюты в России заключается в том, что в регионах работает множество мелких майнинговых ферм. Крупные промышленные объекты встречаются не так часто и расположены они на промышленных территориях, поскольку майнинг энергозатратен.

Челябинскую область отличает большое число малых майнинговых ферм, которые разрозненны и не представляют единой системы, считает он. В связи с этим их количество отследить очень сложно, такая статистика не ведется.

«Биткоин — это децентрализованная сеть, она потому и работает, что любой может к ней подключиться и тем самым поддерживать ее инфраструктуру. Простыми словами, нет единого головного сервера, который можно выключить „из розетки“ и запретить процессы выпуска криптовалюты. Работоспособность системы обеспечивают сотни тысяч пользователей в стране, большая часть которых работает на условиях анонимности»,— говорит Дмитрий Широносов.

При этом он подчеркивает, что работа с технологией блокчейн далеко не всегда подразумевает цель — выпуск криптовалюты, поскольку есть множество других возможностей. В блокчейне, например, хранят большие базы данных и ведут реестры авторских прав. К примеру, IT-компания Everypixel тоже работает с технологией блокчейн, но не имеет отношения к майнингу и криптовалюте.

«Мы знаем специфику работы с блокчейн, и, если честно, я не представляю каким образом можно реализовать справедливый запрет на оборот и выпуск криптовалюты в России. Известно, что в Китае в прошлом году удалось приостановить работу крупных майнинговых ферм после введения официального запрета в стране на оборот и продажу криптовалюты, но эти объекты были у всех на виду, поскольку очень масштабны. В России таких нет: российские майнинговые фермы небольшие, они разрознены и по большей части анонимны», — говорит он.

Отток капитала

Введение запрета на оборот и выпуск криптовалюты внутри страны, возможно, в перспективе изменит локализацию майнинговых ферм и криптовалютных счетов, которые переместятся в западную Европу и США, Канаду, где оборот криптовалюты более свободный, считают эксперты.

«Инициирование запретов связано с геополитической ситуацией в мире, а биткоин — это, как известно, порождение западной финансовой системы, при этом он доказал свою эффективность и силу на инвестплощадках всего мира. Криптовалюта — прямой конкурент финансовой системе России, поэтому так много говорится об угрозе ослабления курса рубля, снижении популярности банковских депозитов, угрозе пополнения околокриминальных бизнесов», — говорит директор uруппы компаний «Интек» Ярослав Голуб.

По его словам, уровень проникновения биткоина в российскую экономику — мизерный, поскольку криптовалюта почти не используется для расчета по финансовым сделкам предприятий, не выступает в качестве валюты для инвестиций большого бизнеса. Но популярность ее, действительно, в последнее время растет в силу высокой волатильности. К примеру, доходность от частных инвестиций на фондовом рынке оценивается экспертами в 30% годовых, от банковских депозитов — порядка 20%, криптовалюта способна обеспечить высокие доходы, но и риск их потерять — очень высок.

«В среднем доходность криптовалюты на уровне 100% в год, но бывают моменты, когда биткоины растут в цене в 5-6 раз, чего не встретишь на фондовом рынке. В конце 2017 года биткоин упал с 20 до 3 долларов США за штуку, но потом ситуация выправилась. С падения начался 2022 год: за сутки биткоин упал на 8% с 43 тыс. долларов США до 38 тыс. долларов США. Волатильность других криптовалют аналогично снижается. Падение или рост биткоина может происходить без привязки к информационному фону в отличие от фондового рынка, где стоимость ценных бумаг привязана к повестке», — считает Ярослав Голуб.

Любой трейдер зарабатывает на волатильности, у биткоина — она сумасшедшая, говорят эксперты. В этом месяце биткоин может продолжить снижение, упав до 28 тыс. долларов США за штуку, именно тогда будет максимально выгодное время для его приобретения. По прогнозам экспертов, в целом биткоин вырастет в 2022 году и принесет неплохую доходность его владельцам.

«Важно понимать, как отреагируют на запреты Центробанка криптобиржи, где происходят основные торги криптовалют. Если биржи ограничат доступ россиян к торгам и введут запрет на регистрацию граждан РФ на торговых площадках, тогда можно будет говорить о крахе биткоина в России, в иных ситуациях запреты будут малоэффективны и смогут оказать влияние исключительно на крупные майнинговые компании», — сообщил трейдер на условиях анонимности.

Счета на проверку

По информации Центробанка, зарубежные платежные системы уже имеют маркировку операций по приобретению криптовалюты, что позволяет мониторить p2p-платежи (от человека человеку).

Российский регулятор планирует выстроить взаимодействие с регуляторами иностранных криптобирж, а также организовать информационный обмен между налоговой службой и Росфинмониторингом для выявления сделок.

«Инвестиции в криптовалюту несут за собой очень большие риски. Ведущие финансисты мира, такие как Уоррен Баффет, говорят о том, что мы имеем дело с финансовой пирамидой. Если за акциями предприятий всегда стоит конкретный бизнес, его материальные активы, то за криптовалютой — пустота. Зарабатывают на криптобирже единицы, а теряют деньги миллионы людей. Предложение Центробанка направлено на наведение порядка на финансовом рынке страны и не только, поскольку криптовалюты используют для финансирования терроризма, наркоторговли, „серого“ рынка оружия», — говорит эксперт по повышению финансовой грамотности в Челябинской области, блогер Мария Егорова.

Однако рынок криптовалюты гораздо шире, чем можно предположить на первый взгляд: сегодня цифровые деньги применяют не только в финансовой сфере. Новации арт-индустрии тому яркое подтверждение. Сегодня картину известного художника или иной предмет высокого искусства можно приобрести в цифровом формате, получив NFT-метку на криптовалютный кошелек. Можно хранить картину как прибыльный актив, а можно — продать за биткоины в подходящий момент.

«Если запретят любые связи с криптовалютой, то это отразится на многих сферах деятельности современного человека, и прежде всего, пострадает искусство. Многие произведения искусства сегодня оцифровываются и представляют собой с одной стороны — криптовалюту, с другой — предмет авторского права. Нам не нужны никакие запреты, это уничтожит возможность популяризации произведений искусства», — говорит генеральный директор компании "ФьючерАрт" Вениамин Падуков.

Цифровые произведения искусства сегодня вращаются на бирже, их активно продают и покупают за криптовалюту.

«Не понятны предложения ЦБ в сторону децентрализации, с одной стороны они хотят сделать лучше, закрыв нелегальные казино, наркотрафик и другие законом запрещенные вещи, но я думаю им нужно посмотреть на эту систему глубже и, наконец, увидеть, что криптовалюта не рушит экономику. Google, Tesla, BMW и Mercedes и другие киты рынка это давно признают. Нет необходимости сносить всю крипту в стране, достаточно избавиться от майнинговых предприятий, работающих на нелегальный рынок. К примеру, нам, художникам, NFT дал возможность выбраться из рутины и вывести в свет Digital искусство»,— говорит миасский крипто-художник Никита Елизарьев.

По его словам, сегодня цифровой мир развивается со скоростью света, и ограничениями извне его обрушить вряд ли удастся.