В центре Челябинска зданию на Свободы, 4 рядом с недостроенным конгресс-холлом присвоили статус жилого дома. Об этом информагенству «Первое областное» сообщили в отделе продаж застройщика «Трест Апартаменты». Сейчас в высотке идет продажа квартир.
«Дом введен в эксплуатацию 6 апреля. В настоящий момент ведутся переговоры с организациями, которые будут располагаться на первом этаже», — уточнили в отделе продаж.
Застройщиком является магнитогорская компания Олега Лакницкого «Трест Магнитострой». На сайте «Академ Riverside» (застройщик также «Трест Магнитострой») есть информация, что дом на Свободе, 4 входит в новый жилищный комплекс под названием «Клубный дом бизнес-класса „Белый остров“». На портале также опубликовали планировку квартир 16-этажного здания.
Так выглядит планировка квартир. Фото с сайта academdom
Вместе с тем на сайтах по продаже недвижимости уже появились объявления о реализации квартир в доме на улице Свободы, 4. Стоимость одного метра начинается от 80 тысяч рублей и достигает 130 тысяч. Она зависит от того, куда выходят окна. Например, цена квартиры-студии, согласно данным одного из порталов, составляет 3,6 млн рублей.
Возле высотки уже убрали ограждение. И оборудовали детскую площадку.
Напомним, долгое время здание на улице Свободы было недостроем. Его возведение начал предприниматель Виктор Лебедев. Но стройка простаивала вплоть до 2018 года.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Тогда местные власти решили построить на набережной реки Миасс конгресс-холл «Крылья». А из заброшенного долгостроя сделать гостиницу.
Строить гостиницу на Свободы, 4 начал владелец компании «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий. После того как отменили проведение саммитов, гостиницу начали переводить в апартаменты. И сейчас зданию присвоили статус жилого дома.
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