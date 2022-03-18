Клиентов ВТБ с иностранными акциями переводят к другим брокерам из‑за санкций

Инвесторы и дальше смогут распоряжаться ценными бумагами

Страны Запада наложили санкции на ВТБ. Под них попал не только банк, но и все его дочерние компании. В том числе брокер «ВТБ Мои инвестиции», где можно было покупать иностранные акции и валюту. Чтобы клиенты не потеряли свои ценные бумаги, доходы и продолжили инвестировать, ВТБ решил перевести держателей в другие брокерские компании. Такую информацию сообщили ИА «Первое областное» клиенты ВТБ.

Одним из брокеров, куда переведут иностранные активы, является Альфа-Банк. РБК также пишет о готовности Тинькофф поддержать ВТБ.





«До 30.03.2022 мы переведем Ваш договор на брокерское обслуживание вместе с активами в Альфа-Банк. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений. Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий», — сказано в сообщении, которым поделились с ИА «Первое областное».

Санкции против ВТБ предусматривают блокировку его активов в долларах, запрет на переводы в долларах и любые сделки с иностранными контрагентами. В банке уточняют, что операции по российским ценным бумагам будут проходить без изменений.

РБК также сообщает, что другие брокеры российских банков, находящихся под санкциями, стали уведомлять клиентов о необходимости перевести свои активы в другие компании. Речь, в частности, идет об «Открытие Инвестиции» и «Совком Брокер». С 25 марта бумаги клиентов будут заблокированы. Вывести деньги получится только после снятия санкций, а срок их отмены не известен. Для разморозки активов клиентам нужно будет самостоятельно обращаться в Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.