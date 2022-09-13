«КамАЗ» и «Урал» станут едиными поставщиками техники для МЧС России

Ведомство обновляет автопарк

Предприятия «КамАЗ» (Набережные Челны, Республика Татарстан) и «УралАЗ» (Миасс, Челябинская область) станут едиными поставщиками техники для МЧС России. Об этом глава ведомства Александр Куренков заявил во время посещения завода «КамАЗ». Информацию сообщает пресс-служба МЧС.

«Закупка техники для МЧС России будет напрямую осуществляться у ключевых ее производителей — заводов „КамАЗ“ и „Урал“. Для нас они станут едиными поставщиками», — отмечает Александр Куренков.

Работа с двумя поставщиками будет способствовать увеличению объемов заказов и формированию единых регламентов техобслуживания, добавляет глава МЧС. Предполагается, что это поможет снизить затраты на закупку и содержание одной единицы техники.

В пресс-службе МЧС России отмечают, что в 2021 году впервые утвердили программу переоснащения ведомства современными видами пожарной, спасательной и авиационной техники. Проект с общим объемом инвестиций 190 млрд рублей рассчитан до 2030 года. Предполагается, что доля новых машин к этому сроку будет составлять более 80%.

МЧС России активно использует противопожарную технику, произведенную миасским автозаводом «Урал». Шасси позволяют размещать автоцистерны, автолестницы, насосные станции, а также применяются для создания специализированных насосно-рукавных и пожарно-спасательных автомобилей. Накануне ИА «Первое областное» сообщало, что предприятие инвестировала 630 млн рублей в новый цех производства надстроек машин.