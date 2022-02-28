«Ижавиа» отменила рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург

Полеты планировались на март

Авиакомпания «Ижавиа» исключила из расписания полетов рейсы по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург и обратно. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе перевозчика, полеты планировались на март этого года. Однако их отменили. Причины решения в авиакомпании обещали пояснить позднее.

Напомним, что рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург «Ижавиа» назначала на период новогодних праздников — 27, 28 и 29 декабря 2021 года, 3 и 5 января 2022-го. После этого, как пояснили «Первому областному», полеты продолжались в январе и феврале. Рейсы продолжительностью чуть более трех часов выполнялись на Boeing 737-800 в фирменной ливрее компании. Стоимость билетов составляла от 4 тыс. рублей в одну сторону.

«Возврат стоимости билетов на рейсы Челябинск — Санкт-Петербург — Челябинск будет производиться по условиям вынужденного возврата с компенсацией 100% уплаченной суммы. Пассажирам, купившим билеты на официальном сайте, деньги будут перечислены автоматически, без оформления дополнительного заявления, на банковскую карту, с которой совершена оплата. Срок поступления средств на карту получателя — согласно правилам банка. Если билет был приобретен в кассе или стороннем агентстве, за возвратом необходимо обратиться по месту приобретения», — отмечается в сообщении авиакомпании.

АО «Ижавиа» как «Ижевское авиапредприятие» создано в 1944 году. Сейчас организацией на 100% владеет правительство Удмуртской Республики. Авиакомпания обеспечивает регулярное авиасообщение Удмуртии с Москвой, Санкт-Петербургом и популярными курортными городами страны. Кроме того, перевозчик организует чартерные перевозки в города РФ.

Добавим, что регулярно из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно летают авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Smartavia.