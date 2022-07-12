Из Челябинской области запустят еще семь субсидированных рейсов

Перечень льготных маршрутов расширили до 24 направлений

Из аэропортов Челябинска и Магнитогорска можно будет улететь по льготным билетам еще по семи направлениям. Изменения в перечень субсидированных маршрутов внесло Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщили в региональном Миндортрансе.

С начала июля этого года из аэропорта Челябинска будут доступны полеты в Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк и Новосибирск. Из Магнитогорска по льготным билетам можно будет улететь в Самару и Сургут.

Таким образом, список субсидированных маршрутов расширили до 24 направлений:

17 — из Челябинска в Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск;

7 — из Магнитогорска в Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самару, Сургут.

Напомним, в мае этого года Росавиация утвердила субсидированные полеты в Новый Уренгой и Улан-Удэ. Софинансирование Челябинской области составило 50%.