Из Челябинской области отправился первый контейнерный поезд во Владивосток

Грузоперевозки организованы в рамках проекта Fesco Chelyabinsk Shuttle

Со станции Формачево у транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» (Увельский район) отправили контейнерный поезд во Владивосток. Из Челябинской области по этому направлению грузовой состав выехал впервые. Экспортные товары местного производства везут для Китая и Вьетнама, сообщает пресс-служба транспортной группы Fesco.

«Поезд, груженный 150 контейнерами, везет сельскохозяйственную продукцию и изоляторы, произведенные предприятиями Челябинской области. После того как контейнеры будут доставлены во Владивостокский морской торговый порт, их перегрузят на суда группы Fesco и отправят морскими внешнеторговыми сервисами Fesco в китайский порт Ксинганг и вьетнамский порт Хайфон»,— отмечают в компании.

Состав отправился со станции Формачево 15 января. Прибытие во Владивостокский морской торговый порт ожидается через 10—11 суток.

Соглашение о развитии ТЛК «Южноуральский» губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов подписывали на ПМЭФ-2023. Комплекс выполняет функции грузового, распределительного и консолидационного центра.

Перевозки между Владивостоком и Челябинской областью организованы в рамках железнодорожного сервиса Fesco Chelyabinsk Shuttle. Первый полносоставный контейнерный поезд в ТЛК «Южноуральский» прибыл в августе 2023 года. Сервис позволяет доставлять на Южный Урал импортные грузы, в том числе товары народного потребления и бытовую технику, из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В обратную сторону товары из Челябинской области и соседних регионов доставляют в Китай, Корею, Вьетнам и Индию, а также в Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Анадырь.