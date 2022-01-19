Инвестора для реновации в центре Челябинска выберут в июне

Застройку старого квартала рядом с кинотеатром Пушкина завершат к 2029 году

Мэрия Челябинска в июне 2022 года проведет аукцион по поиску застройщика для реновации квартала в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова. Планируется снос старых двухэтажных домов — № 69 по улице Пушкина и № 82а по улице Свободы. Первый признан аварийным и будет разрушен в любом случае, второй — изношен на 55%, для его демонтажа нужно будет получить разрешения жильцов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации.

Дома, которые снесут в рамках реновации квартала / источник: Google maps

Так выглядит аварийный дом на улице Пушкина, который точно снесут / источник: vk.com/p69_69a_71a

Это дом по улице Свободы. Жильцы должны принять решение о сносе / источник: 2gis.ru

Реновацию нужно будет провести за семь лет.

«Срок действия договора о комплексном развитии данной территории будет составлять 7 лет. Один дом, который признан аварийным и подлежащим сносу, точно будет снесен и расселен. По второму — решение за собственниками», — сообщили в администрации Челябинска.

Проект комплексного развития территории в центре Челябинска сейчас проходит согласование в министерстве строительства региона. Это будет жилая среднеэтажная застройка высотой до 8 этажей. Инвестор должен будет освоить 11,8 тыс. кв. метров, планируется ввод 15 тыс. кв. метров жилья.

В мэрии предоставили эскизы возможной застройки территории.

Когда все согласования проекта будут проведены, в течение 45 дней состоится общее собрание собственников дома № 82а по улице Свободы. Чтобы реновация состоялась, необходимо согласие двух третей жильцов.

Двор, где проведут реновацию, расположен через дорогу от Главного управления МЧС России по Челябинской области, неподалеку от кинотеатра Пушкина. Сейчас там со стороны улиц Пушкина и Тимирязева располагаются четырехэтажки, со стороны улицы Свободы — сталинки и здание «Альфа-банка». Внутри двора — гаражи и школа № 121.

Ранее администрация Челябинска утвердила проект межевания территории в границах улиц Свободы, Плеханова, Пушкина и Тимирязева. Согласно документации, во дворе собирались проводить уплотнительную застройку. На плане значился жилой комплекс с детским садом на 85 мест. Дома могли быть от 2 до 25 этажей. Общая площадь зданий превысила бы 19 тыс. кв. м. Также в документах была обозначена подземная парковка площадью почти 4 тыс. кв. м. Постановление мэра Натальи Котовой до сих пор размещено на сайте мэрии и может являться основанием для архитектурного проектирования.