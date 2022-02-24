Имущество челябинской фабрики «Краснодеревщик» продают за 164 млн рублей

Покупателей ищут для второй производственной площадки

В Челябинске продают имущественный комплекс обанкротившейся фабрики «Краснодеревщик», расположенный на улице Механической, 40. За административные и производственные корпуса, оборудование для деревопереработки и инженерные сооружения просят 164,59 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 22 марта. Торги на повышение запланированы на 23 марта. Информация опубликована на сайте Федресурс.

Отметим, что это уже вторые торги по продаже имущества фабрики-банкрота. С сентября прошлого года пытались продать земельный участок на Свердловском тракте, нежилое здание филиала автотранспортного цеха площадью 6,8 тыс. кв. м и объект незавершенного строительства площадью 695 кв. м на Свердловском тракте, 11. Начальная стоимость составляла 204,6 млн рублей. Позже ее снижали до 153 млн рублей. Торги не состоялись, потому что не было подано ни одной заявки. На производственной площадке на Свердловском тракте работает арендатор — ООО «Фальцгебель», следует из договора купли-продажи имущества. Эта компания тоже производит двери.

Продать ранее не смогли некоторые виды оборудования, используемого при производстве дверей, а также товарный знак. Покупателей удалось найти на несколько станков, обрабатывающие центры, печи, транспортер, погрузчик и модульные здания контейнерного типа.

До банкротства фабрика «Краснодеревщик», основанная в 1993 году, являлась одним из крупнейших в Уральском федеральном округе производителей дверей и сопутствующей продукции, выпуская ежегодно до 720 тыс. дверных блоков. В 2017 году на предприятии произошел крупный пожар, который нанес большой урон. Последовавшие после этого попытки восстановить производство в прежних объемах успеха не принесли. Кроме того, у фабрики начали копиться долги перед поставщиками и работниками, по кредиту. После нескольких лет убыточной работы в сентябре 2020 года компанию признали банкротом. Было открыто конкурсное производство.