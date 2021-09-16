Челябинскую фабрику «Краснодеревщик» продают за 200 миллионов рублей

Имущество реализуют в рамках банкротства

Открыты торги с целью реализации имущественного комплекса ЗАО Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик», зарегистрированного в Челябинске. Аукцион назначен на 26 октября и инициирован конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства предприятия. Начальная стоимость указана в размере 204,6 млн рублей.

В имущественный комплекс, выставленный на торгах единым лотом, входят земельный участок на Свердловском тракте и два объекта недвижимости: объект капитального строительства — нежилое здание филиала автотранспортного цеха общей площадью 6,8 тыс. кв. м, а также объект незавершенного строительства общей площадью 695 кв. м на Свердловском тракте, 11.

До банкротства фабрика «Краснодеревщик» являлась одним из крупнейших производителей дверей и сопутствующей продукции в Уральском федеральном округе, выпуская с конвейера до 720 тыс. дверных блоков в год: от самых недорогих с искусственным покрытием до элитных, облицованных натуральным шпоном. В 2017 году на предприятии произошел крупный пожар, который нанес большой урон имуществу фабрики: попытки восстановить производство в прежних объемах успеха не принесли.

После нескольких лет убыточной работы в сентябре 2020 года компания была признана банкротом, открыто конкурсное производство. Заседание Арбитражного суда Челябинской области по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства назначено на 24 февраля 2022 года.

Из договора купли-продажи имущественного комплекса следует, что в состав реализуемого имущества предприятия-банкрота не входят оргтехника, мебель, предметы интерьера, производственное, сервисное и иное оборудование, поскольку они реализуются отдельно в рамках конкурсного производства.