Челябинские предприятия представят новейшие разработки на форуме «Армия-2022»

Среди экспонатов — тепловая маска и погрузчик на автопилоте

Промышленные предприятия Челябинской области представят новейшие разработки на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Челябинская область будет представлена коллективным стендом, организатором которого выступает Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Инновационные разработки на стенде представят ООО «Завод СпецАгрегат», ООО «ДСТ-Урал», ООО «Второе дыхание ТМ» и ООО ТК «Велес».

«Форум „Армия“ уже давно является местом встречи бизнеса и власти, местом достижения значимых для нашего региона и страны договоренностей. Выставочная деятельность традиционно является одной из главных частей мероприятия. В этом году заводы и компании Челябинской области демонстрируют свои лучшие разработки, и на коллективном стенде региона, и на стендах корпораций, а также на своих собственных. Уверен, что научно-деловая составляющая форума поможет предприятиям определить новые точки развития в сложившихся экономических условиях, а также установить и укрепить бизнес-контакты, а возможно, и сформировать неожиданные и интересные решения задач по развитию оборонно-промышленного комплекса», — отмечает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

ООО «Завод СпецАгрегат» представит на форуме «Армия-2022» электроагрегат подвижный авиационный АПА-100-СА, который предназначен для электростартерного запуска авиационных двигателей, питания бортовой электроаппаратуры, буксировки к месту стоянки.

Еще одним экспонатом станет специализированный снегоочиститель, помогающий отбрасывать снежные валы на взлетно-посадочных путях к аэродромам и автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием, а также загружать снег в транспортные средства при температуре до −40 градусов.

Челябинский завод «ДСТ-Урал» (производство спецтехники) представит на выставке гусеничный погрузчик, имеющий удаленное управление с помощью встроенного контроллера. Он может применяться как для нужд сельского хозяйства, так и для строительства и подсобных работ.

Новейшую тепловую маску, способную защитить от холодного воздуха вплоть до −50 ºС, а также сухого воздуха, презентует на выставке предприятие ООО «Второе дыхание ТМ». Еще одна разработка компании, заслуживающая внимания, — противопылевая маска бионического типа, способная защитить органы дыхания от пыли, аэрозолей и др.

Переносную телескопическую модульную мачту для охраны объектов, координации строительных и аварийно-восстановительных работ, объектов инфраструктуры, объектов железнодорожных войск и дистанционный сигнализатор для предупреждения работников о наличии опасного напряжения на контактных сетях подвижного электротранспорта привезет на выставку компания ООО ТК «Велес». Компания занимается внедрением инновационных систем Smart city, Smart factory, Smart house на базе светодиодных светильников.

На форуме также будет представлена продукция научно-производственного объединения «Электромашина», компании «Уралмеханика», АО «Соединитель», автозавода «Урал» и других предприятий области.