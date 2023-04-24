Губернатор Челябинской области проводит опрос о расширении льготной ипотеки

Алексей Текслер предложил распространить льготную программу на вторичное жилье

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале проводит опрос жителей. Глава региона интересуется, насколько были бы востребованы кредиты с господдержкой на вторичном рынке недвижимости. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на прошлой неделе Алексей Текслер на стратсессии по опережающему развитию инфраструктуры выступил с предложениями о расширении программы льготной ипотеки.

«Есть один момент, который можно улучшить. Сейчас программа льготной ипотеки работает в отношении нового или строящегося жилья. Но 70% сделок совершается на вторичном рынке. И там ставка существенно выше», — написал губернатор Челябинской области в своем телеграм-канале.

Жителям предлагается выбрать ответ из трех вариантов: «Да, это решение назрело», «Нет, существующих инструментов поддержки достаточно», «Не определился». На момент публикации материала по количеству голосов лидировал первый вариант. Такого мнения придерживались 89% подписчиков губернатора.

На заседании стратегической сессии по развитию инфраструктуры с участием Алексея Текслера председатель правительства РФ Михаил Мишустин напомнил, что для обеспечения комплексного и долгосрочного планирования утверждена пятилетняя программа по строительству жилых объектов с привлечением бюджетных средств. Их в программе более 6,5 тысячи на общую сумму более 4,5 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки на новостройки должна была завершиться в 2022 году, но 29 декабря власти продлили ее до 1 июля 2024 года, повысив ставку с 7 до 8%. В России действуют еще несколько целевых ипотечных госпрограмм: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).