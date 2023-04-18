Алексей Текслер предложил распространить действие льготной ипотеки на вторичное жилье

С инициативой губернатор выступил на стратсессии правительства в Москве

Ипотеку с господдержкой нужно продлить, а покупателям — дать льготные кредиты не только на новостройки, но и на вторичное жилье. С таким предложением на стратсессии по опережающему развитию инфраструктуры выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В начале заседания председатель правительства РФ Михаил Мишустин напомнил, что для обеспечения комплексного и долгосрочного планирования утверждена пятилетняя программа по строительству жилых объектов с привлечением бюджетных средств. Их в программе — более 6,5 тысяч на общую сумму более 4,5 трлн рублей.

«Строительная отрасль активно развивается, несмотря на санкционное давление и другие внешние факторы. Объём работ за последние три года здесь вырос почти на 15%. В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия. По поручению главы государства продолжаем льготные ипотечные программы. Они должны поддержать и наших людей, и отрасль», — отметил Михаил Мишустин.

Руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер предложил сохранить льготную ипотеку.

«Улучшение жилищных условий, жилищное строительство — ключевые вопросы для регионов. В стране действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования. И мы видим эффект, даже в непростые годы жилищный рынок продолжил развитие», — добавил Алексей Текслер.

При этом подавляющее большинство сделок — порядка 70% — совершается на вторичном рынке. Но ставки там намного выше, чем на жилье в новостройках. Поэтому Алексей Текслер также предложил внедрить льготную ипотеку и для покупателей вторичного жилья.

«Это сделает жилье более доступным для многих граждан, более гармонично распределит спрос между вторичным и первичным рынком», — резюмировал Алексей Текслер.