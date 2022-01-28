Госэкспертиза одобрила проект разработки месторождения меди в Чесменском районе

Положительное заключение выдали на строительство инфраструктуры и освоение рудника

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий ООО «Научно-технический центр — Геотехнология» на строительство горнотранспортной части производственной инфраструктуры для разработки открытым способом рудника Тарутинского месторождения меди. Участок площадью 1,8 кв. км находится в Чесменском районе Челябинской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба РМК.

Проектная производственная мощность составляет 750 тыс. тонн руды в год. Тарутинское месторождение планируется разрабатывать в течение девяти с половиной лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом на Михеевский ГОК в Варненском районе для дальнейшей переработки.

Восточная часть месторождения проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. В августе 2021 года министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев подписали межправительственное соглашение об особенностях ведения хозяйственной деятельности на приграничной территории на Тарутинском (Россия) и Восточно-Тарутинском (Казахстан) месторождениях.

Александр Козлов тогда отмечал, что разработка Тарутинского месторождения даст дополнительные налоговые поступления в бюджет Челябинской области в размере 2,4 млрд рублей. Кроме того, подписанное соглашение расширит межрегиональное сотрудничество России и Казахстана. Например, будут проводиться геологическое изучение участка недр и разведка полезных ископаемых.



Лицензией на освоение месторождения на территории РФ с 2018 года владеет Русская медная компания через ООО «Восточный Базис». Тогда произошел обмен участками с казахстанской фирмой «Полиметалл». Запасы руды составляют 4,583 млн тонн, меди — 63,7 тыс. тонн, золота — 420,8 кг, следует из данных на сайте РМК. Освоение участка позволит создать 350 рабочих мест. В строительство рудника и объектов инфраструктуры на Тарутинском месторождении РМК инвестирует 1,2 млрд рублей.