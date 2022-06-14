Fortum планирует продать предприятия в России до 1 июля

На покупку активов претендует «Газпром»

Финская Fortum до 21 июня собирает предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». Планируется, что сделку закроют до 1 июля. На покупку претендуют крупнейшие российские корпорации — «Интер РАО» (российская энергетическая компания), структуры «Газпрома» и СУЭК («Сибирская угольная энергетическая компания», крупнейшая угольная компания в России). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на собственные источники.

Газпромбанк готов выкупить как активы «Фортума», так и «Юнипро». За каждую компанию банк может заплатить около $1,5—2 млрд. Также среди претендентов — «Интер РАО», которое, как утверждает один из источников «Ъ», вероятно, также будет подавать отдельные оферты на «Юнипро» и «Фортум». СУЭК интересует в основном «Юнипро». Принадлежащая «Юнипро» Березовская ГРЭС — вторая по мощности угольная станция в РФ и основной источник прибыли компании — стоит на Березовском угольном разрезе СУЭК.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в пресс-службе «Фортума» с просьбой прокомментировать информацию о продаже активов в Челябинской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», финский концерн «Фортум» заявил о контролируемом уходе с российского рынка. В квартальном отчете сказано, что предприятия холдинга планируют продать.

В структуру российского подразделения «Фортума» входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области. Также «Фортуму» на 50% принадлежит гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — «Уралэнергосбыт». Регион является единственным, где «Фортум» работает на сбытовом рынке.