Евросоюз отключил от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Это не повлияет на работу кредитных организаций

Евросоюз отключил от системы SWIFT семь российских банков, попавших под западные санкции из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сказано в официальном журнале ЕС. Мера касается банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ РФ.

SWIFT — это международная система обмена информацией и платежами (безналичные расчеты) между банками. Подключение к ней ведется в добровольном порядке, поскольку в работе банк может легко обойтись и без нее, работая напрямую с корреспондентскими счетами, открытыми в зарубежных банках.

ВТБ уже опубликовал информацию для своих клиентов, где сообщил, что отключение от SWIFT не повлияет на них при нахождении на территории России. При этом переводы за рубеж клиентам-физлицам уже недоступны.

«Все операции клиентов внутри России обрабатываются платежной системой Банка России, Национальной системой платежных карт и Системой передачи финансовых сообщений, поэтому пользователи продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках. Решение об отключении от SWIFT не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами, которым банк оперативно дал и продолжает предоставлять все необходимые актуальные рекомендации по проведению данных платежей», — сообщили в ВТБ.

Информация об отключении России от SWIFT кратно усилила ажиотаж вокруг снятия наличных средств с банковских депозитов. Россияне забрали со счетов миллионы рублей, что обрушило ликвидность финансовых организаций. ИА «Первое областное» на днях выяснило, какие риски несет отключение от SWIFT, сколько банков, работающих в Челябинской области, использовали эту систему для внешних транзакций и стоит ли торопиться забирать деньги со счетов.

Кроме того, Роскачество распространило информацию о том, что телефонные мошенники начали использовать в качестве схемы кражи денег у россиян новости об отключении России от SWIFT. Рекомендуется проверять сведения в своей финансовой организации по официальным номерам.

«Самая распространенная схема на сегодняшний день — звонок мошенников якобы из банка с сообщением, что после отключения России от SWIFT вы потеряете все свои накопления. Для спасения средств необходимо срочно совершить перевод в другой банк или на специальный „защищенный“ счет, который уже любезно подготовлен „сотрудником“», — сказано в сообщении ведомства.

Добавим, что в официальном журнале ЕС также содержится информация о запрете продавать, поставлять, передавать или вывозить в Россию банкноты евро. Ограничение распространяется на физических и юридических лиц, организации и госорганы, в том числе правительство и Центробанк. Запрет вступит в силу с 12 марта.