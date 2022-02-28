SWIFT: чем грозит отключение российских банков от международной системы

Новые санкции не повлияют на работу кредитных организаций

В рамках новых экономических санкций США и ЕС принято решение об отключении российских банков, попавших под ограничения, от международной системы SWIFT. Эта информация кратно усилила ажиотаж вокруг снятия наличных средств с банковских депозитов. За выходные дни со счетов некоторых банков страны были сняты миллионы рублей, что обрушило их ликвидность. ИА «Первое областное» выяснило, какие риски несет отключение России от SWIFT, сколько банков, работающих в Челябинской области, использовали ее для внешних транзакций и стоит ли торопиться забирать деньги со счетов.

Банки перейдут на прямые расчеты

SWIFT — это международная система обмена информацией и платежами (безналичные расчеты) между банками. Подключение к ней ведется в добровольном порядке, поскольку в работе банк может легко обойтись и без нее, работая напрямую с корреспондентскими счетами, открытыми в зарубежных банках.

«SWIFT — площадка для обмена деньгами и информацией по типу всем известной системы „Город“ в сфере ЖКХ, но только работающая для кредитных организаций. С помощью SWIFT банки могут проводить расчеты сразу по нескольким операциям, к примеру, как мы платим в „одно окно“ за ЖКХ, детсад, вывоз мусора и капремонт. С помощью этой системы ведется обмен информацией об объемах платежей, их статусе, просрочке и т. п. Удобно и быстро, но можно и без нее», — говорит представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Дмитрий Довженко.

По его словам, шквал заявлений об отключении SWIFT в последние дни преследует единственную цель — создание паники среди населения, обычных вкладчиков, чтобы усилить отток финансовых средств со счетов кредитных организаций, подорвав их стабильную работу. В этом и есть основной интерес тех, кто вводит санкции, поэтому инициатор ограничений всячески создает мощный информационный шум.

«Обыватели не понимают, как работает система SWIFT, но тут же решают, что лучше проявить осторожность и снять наличные сейчас. Парадокс всего происходящего в том, что отключение от SWIFT никак не может помешать нормальной работе большинства российских банков, потому что некоторые ее вовсе не используют, а другие — тут же перейдут на прямые расчеты с помощью действующих корреспондентских счетов без каких-либо проблем», — считает Дмитрий Довженко.

В Челябинской области есть практика отключения кредитной организации от SWIFT — челябинский филиал банка «Северный морской путь» (СМП-банк) несколько лет назад уже отключали от международной системы. В то время многие клиенты поспешили снять средства со счетов, что привело к падению ликвидности банка. Это и есть основная угроза для кредитной организации — снятие наличных денег в массовом порядке, а не отключение от информационной системы, считают финансовые аналитики. Однако восстановить работу банка в прежнем режиме удалось уже через неделю, вкладчики вернулись обратно с деньгами, поэтому к каким-либо последствиям отключение от SWIFT не привело.

Напомним, о запрете использовать SWIFT громко заявлялось еще во время экономического кризиса 2014 года, но тогда «угрозы» финансовому сектору страны так и остались на бумаге. В связи с этим с 2014 года в России Банк России приступил к разработке отечественной системы обмена информацией — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая начала работать в тестовом режиме с 2017 года. По последним данным, на сегодня к ней подключено 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и др.

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — говорится на официальном сайте Центробанка.

Таким образом, СПФС сможет стать равноценной альтернативой зарубежной системе SWIFT, тем более что практика ее использования в России уже есть.

«Мы не знаем, какие санкции планируется вводить дальше в отношении России. Для банковской системы страны будет более ощутим запрет клиринга (безналичные расчеты между странами, компаниями, банками) во всех валютах, который фактически будет означать полную „заморозку“ активов и перспектив для их роста. В этом случае придется вспомнить, что такое „дефолт“. Также риски есть для дочерних структур крупных российских банков за рубежом, именно они молниеносно теряют свою ликвидность», — сообщил источник в банковской сфере на условиях анонимности.

От регулярности и прозрачности банковских расчетов зависят многие сферы российского бизнеса: среди наиболее чувствительных к изменениям — экспорт высоких технологий, поставки природных ресурсов, продовольственных товаров.

«Челябинвестбанк является участником системы SWIFT c 1993 года. Эта система предназначена для передачи сообщений финансового характера между ее участниками. С помощью SWIFT банки обмениваются платежными поручениями, выписками по счетам, информацией по сделкам. Это не расчетная система, в ней не содержится каких-либо денежных средств и обязательств. Это система связи с нашими банками-корреспондентами, в основном с зарубежными, так как российские банки связаны через расчетную сеть Банка России. Взаимодействие между банками через SWIFT происходит точно так же, как у любого клиента — юридического лица со своим банком», — говорит заместитель председателя правления ПАО «Челябинвестбанк» Дмитрий Пискунов.

По его словам, каждый банк подключается к системе SWIFT самостоятельно. Невозможно всю страну одномоментно отрезать от SWIFT. По состоянию на сегодня эта система в Челябинвестбанке работает в полном объеме, «мы получаем выписки, отправляем сообщения, и каких-либо изменений в нашей работе нет, работаем так же, как неделю назад», говорят в банке.

«Поскольку мы несем ответственность за вверенные нам средства клиентов, мы обязаны позаботиться об альтернативных каналах связи. SWIFT может отключиться по разным причинам, не только политическим, а техническим, например, поэтому должны быть резервные каналы связи. В нашем случае для связи с наиболее крупным нашим банком-корреспондентом используется система связи по типу интернет-банка. Это прямой канал через интернет-соединение, который позволяет нам посылать закодированную информацию напрямую. У нас этот канал протестирован, и в случае необходимости мы можем перейти на него без каких-либо сложностей», — говорит Дмитрий Пискунов.

Внешнеэкономическая деятельность клиентов Челябинвестбанка осуществляется в полном объеме, и нет каких-либо ограничений как по экспорту, так и по импорту.

Причин для паники нет

Представители банковского сообщества отмечают, что не заметили влияния введенных экономических санкций на свою операционную деятельность.

«Пресс-релиз министерства финансов США и обновленное следом регулирование США сообщают об ограничениях Газпромбанка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. Такие ограничения не являются блокирующими и не влияют на текущую операционную деятельность банка», — сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Газпромбанк с лета 2014 года находится под секторальными санкциями США и Евросоюза, которые накладывают запрет на предоставление долгосрочного финансирования. Обслуживание розничных и корпоративных клиентов ведется в обычном режиме.

«Все обязательства перед ними выполняются в полном объеме. Все физические и юридические лица — клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам», — отмечают в Газпромбанке.

В банках с госучастием отмечают стабильность в работе, отсутствие каких-либо изменений в операционной деятельности после введения санкций. Накануне Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и банк «Открытие» выступили с совместным заявлением о продолжении работы в штатном режиме.

«Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы», — говорится в совместном обращении крупнейших банков страны.

В пресс-службе Сбербанка ИА «Первое областное» сообщили, что все системы и офисы работают в штатном режиме. Обмен валюты проводится без ограничений.

«Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — сообщает пресс-служба Сбербанка.

SWIFT — это частная структура, которая существует с 1973 года. В настоящее время к ней подключены свыше 11 тысяч участников в двухстах странах. Прецедент принудительного отключения страны от SWIFT в мире пока один — Иран, да и там санкции в виде отключения от SWIFT то вводились, то отменялись, то снова вводились.

«Сегодня Центробанком предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке банковского сектора РФ, которые не позволят нарушить стабильную работу кредитных организаций. Государство предпринимает все необходимые меры для защиты инвестиционных счетов компаний, а также депозитов физлиц. Нет повода для паники, не нужно никуда бежать и снимать со сберегательного счета денежные средства, которые там размещены под выгодный процент», — говорит доцент кафедры Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Надежда Калмакова.

Эксперты солидарны во мнении, что оснований для снятия денежных средств с персональных банковских счетов нет. В связи с ростом ключевой ставки Центробанка до 20% выгодными становятся условия по вкладам для физлиц, поэтому есть смысл открыть депозитный счет, а не закрыть его.