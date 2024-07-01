Елена Федина, Банк России: читайте «мелкий шрифт»

О связи инфляции и ставок по вкладам — в интервью руководителя Челябинского отделения Банка России

В июне многие южноуральцы заметили, что банки обновили свои предложения по ставкам на вклады — депозиты начали предлагать под 18, 19 и даже 20 процентов годовых, хотя Совет директоров Центробанка России на июньском заседании решил вновь — уже четвертый раз подряд — не трогать ключевую ставку и оставить ее на уровне 16%. По словам управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елены Фединой, рынок просто чутко реагирует на меняющуюся ситуацию. Оказывается, сохранив ставку, регулятор тем не менее дал определенные сигналы. О том, как их понимать и зачем вообще нужна ключевая ставка, Елена Федина рассказала в интервью Первому областному информагентству.

— Елена Николаевна, инфляция — это же, по сути, подорожание жизни. И зачем оно нам нужно?

— Я бы уточнила Ваш вопрос: почему нам нужно сделать инфляцию низкой? Высокая инфляция очень сильно влияет на благосостояние граждан. Если цены бесконтрольно и быстро растут, наши доходы и сбережения обесцениваются. Людям в такой ситуации сложно планировать расходы на крупные покупки, они не склонны откладывать. Кроме того, есть еще один важный момент. Существенный рост заработных плат наблюдается сегодня не во всех отраслях. И повышение цен особенно чувствительно для тех людей, у которых зарплата выросла не так сильно или в целом доходы невелики.

— Ну, когда просто нечего откладывать... И откуда тогда берется высокая инфляция?

— Инфляция разгоняется, когда спрос, как сегодня, продолжает расти быстрее предложения. Потребительская активность сейчас достаточно высока — это связано с тем, что растут реальные доходы населения и люди испытывают уверенность в их сохранении в перспективе. При этом возможности расширения предложения товаров и услуг ограничены дефицитом трудовых ресурсов и высокой загрузкой имеющихся производственных мощностей.

Еще один важный момент. Растут инфляционные ожидания населения. Проще говоря, люди предполагают дальнейший рост цен, поэтому стараются какие-то крупные покупки сделать прямо сейчас.

Почему важны низкие заякоренные инфляционные ожидания: люди будут спокойны, не будут реагировать на разовые всплески цен. К примеру, если подорожала гречка или макароны, но при этом никто их не начинает активно скупать, то в конечном счете цены на них спустя некоторое время стабилизируются. Продавцы будут видеть, что ажиотажного спроса нет и цены увеличивать тоже не имеет смысла, иначе будут покупать меньше.

Если мы возвращаемся к нашему вопросу — а зачем нам нужна низкая инфляция? — то могу отметить следующее. Низкая предсказуемая инфляция дает возможность людям планировать долгосрочные расходы и доходы, позволяет накопить на дорогостоящие покупки, например на жилье и образование детей.

Банк России стремится к тому, чтобы в 2025 году вернуть инфляцию на уровень четырех процентов годовых. Регулятор делает это, воздействуя на спрос. И основной инструмент здесь — это ключевая ставка.

— Она помогает притормозить рост цен?

— Рост ключевой ставки приводит к увеличению процентов как по депозитам, так и по кредитам. Соответственно, брать кредиты становится менее выгодно — выгоднее сберегать. Спрос снижается, и это влияет на цены.





— Елена Николаевна, но пока, в июне, ключевую ставку повышать все-таки не стали. Почему?

— Действительно, ставка остается неизменной с момента ее повышения до 16% годовых в декабре 2023 года. То решение было связано с быстрым ростом инфляции, и повышение ставки сработало. По сравнению со вторым полугодием 2023 года в первом квартале этого года текущий рост цен в стране замедлился. Однако в последние месяцы он вновь ускорился, и у совета директоров вновь появились основания рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ставки. На момент принятия решения 7 июня 2024 года решающих аргументов в статистических данных для этого не хватало. Ставку сохранили, но указали на возможность повышения на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле.

— Я правильно понимаю, что совет директоров решил поосторожничать?

— Скорее, принял во внимание некую точку неопределенности, тот факт, что ситуация в экономике может развернуться как в ту, так и в другую сторону. А поскольку влияние решения совета директоров проявляется не сразу в моменте, а с лагом три-шесть кварталов, то очень важно принимать решение, опираясь на максимально оперативные данные. И к следующему заседанию, которое состоится 26 июля, будет более полная статистика, как сработала у нас экономика, как ведет себя инфляция. Будут данные, в том числе по кредитованию — как потребительскому, так и бизнеса, и тогда можно будет принять более взвешенное решение.

— И какие перспективы?

— Учитывая текущую динамику инфляции, которая в мае выросла, вполне возможно, что на следующем заседании ставка может быть повышена. И рынок эти сигналы очень хорошо считывает, начиная предлагать повышенные ставки например.





— Кстати, да. В приложениях некоторых банков вижу до 19% годовых. Мне лично уже звонил один банк с предложением положить деньги под 22% годовых. Это, по-вашему, адекватная ставка? Или надо насторожиться? Как говорится, не забывать прочитать «мелкий шрифт»?

— Надо изучать условия. Здесь несколько моментов. Сейчас Центробанком был дан четкий сигнал, что жесткая денежно-кредитная политика продлится достаточно продолжительное время, банки видят параметры инфляции и закладывают их в свои предложения по депозитам. Также сыграл и другой фактор: у граждан появилась возможность переводить на свои счета в других банках большие суммы — до 30 миллионов рублей, и это, конечно же, повысило конкуренцию между банками за своих клиентов. Но эта ставка — 22% — вызывает определенные вопросы, потому что это гораздо выше рынка, в среднем предлагаются ставки от 16 до 19 процентов.

Хотела бы обратить внимание: когда предлагают высокие ставки по депозитам или достаточно низкие ставки по нельготным кредитам, надо внимательно читать условия, чтобы четко понимать, что за этим кроется. Не исключено, что ставка будет 22% только один-два месяца, а затем будет снижена, и в итоге вкладчик получит порядка 16—17 процентов. То же самое по кредитам. Могут быть дополнительные комиссии, платежи.

— А как вообще ведут себя сейчас южноуральцы по отношению к деньгам — больше кредитуются или сберегают средства? Что говорит банковская статистика?

— Нас очень радует, что люди начали сберегать — мы видим это по динамике вкладов, и тут, безусловно, в плюс сыграло повышение ставок по вкладам, которое последовало за увеличением ключевой ставки. Объем средств южноуральцев в банках за год к 1 мая увеличился больше чем на 22 процента (на 22,5%). Для сравнения — в 2023 году за это время они выросли только на 12,2%. Это хорошая динамика.

Кредитная активность также оставалась высокой. Так, с начала года банками жителям Челябинской области выдано потребительских кредитов на сумму более 159 млрд рублей. Это почти на 37% больше прошлогоднего уровня. Спрос населения на кредиты поддерживался высокой потребительской активностью, уверенными потребительскими настроениями, ростом доходов, позволяющих обслуживать даже более дорогие кредиты.

— Елена Николаевна, вернемся к инфляции. Как выглядит Челябинская область на фоне своих ближайших соседей в этом смысле?

— Инфляция в Челябинской области в мае составила 7,2%, и это ниже показателей по Уральскому федеральному округу (7,4%) и стране в целом (8,3%). Что касается наших ближайших соседей, то она ниже, чем в Курганской (7,7%) и Свердловской (7,9%) областях, но немного выше, чем в Тюменской (7,0%).

Большую часть в потребительской корзине нашего региона занимают продукты питания (37%). Доли непродовольственных товаров и услуг несколько меньше (34% и 29% соответственно). Среди продуктов питания наиболее существенная часть приходится на мясопродукты (9%), фрукты и овощи (4,5%), молочную (3,1%) и хлебобулочную (1,6%) продукцию.

— И от чего зависит уровень региональной инфляции?

— Росстат, который считает уровень инфляции, оперирует таким понятием, как «потребительская корзина». В нее входит около 570 товаров и услуг, и, разумеется, состав корзины и вес той или иной позиции отличается в каждом регионе в зависимости от особенностей потребления среднестатистической семьи. Например, южноуральцы больше, чем жители Тюменской и Свердловской областей, покупают говядину и колбасы. А вот молочную продукцию — приобретают меньше, чем в Свердловской области. Поэтому изменение цен на молоко в Челябинской области может оказывать меньшее влияние на общую инфляцию, чем в Екатеринбурге.

Если говорить про факторы, которые влияют на динамику цен определенных товаров, то в Челябинской области активно развиваются местные животноводческие комплексы. В результате усиливается конкуренция между сельхозпроизводителями, а она сдерживает повышение цен на выпускаемую ими продукцию. В частности, в нашем регионе в мае год к году цены на мясо животных выросли менее заметно, чем в большинстве регионов УрФО.

— Вы уже заметили, что майская инфляция в Челябинской области составила 7,2%. Но обычный человек с вами не согласится — по ощущениям цены на распространенные продукты выросли гораздо более заметно. Не могу не вспомнить пресловутые яйца — это же просто тема года...

— Справедливости ради скажу, что все-таки это тема прошлого года. Здесь речь больше про психологию восприятия, про ощущения. Есть так называемые товары-маркеры, цены на которые все помнят и на их изменение чутко реагируют: это цены на услуги ЖКХ, молоко, бензин, хлеб, яйца... Конечно, люди эти всплески цен запоминают надолго. И Вы, и все запомнили, что цены на яйца выросли в конце 2023 года. Все это почувствовали. Но сейчас-то у нас в регионе цена на них снизилась больше, чем на 15% относительно декабря, но почему-то это люди так массово не отмечают. Вспомните, в пандемию дорожали гречка, подсолнечное масло. А сейчас никто не замечает, что цены на эти продукты снизились.

В целом ощущение инфляции обычно выше, чем оно есть на самом деле. Но есть еще и такой момент, что у каждого из нас есть и своя инфляция, то есть изменение стоимости нашей личной потребительской корзины. И она зависит от наших предпочтений. Допустим, если вы вегетарианец — то покупаете больше фруктов, овощей, зелени и круп, но не приобретаете мясо. При этом доля мяса в потребительской корзине жителей Челябинской области достаточно большая и составляет почти 9%. Как следствие, ваша личная инфляция будет не такой, как официальная.

Опять же, если вы в мае не покупали, к примеру, холодильник, смартфон или машину, ваша личная инфляция также будет отличаться от данных Росстата.

Рассчитать личную инфляцию можно, используя специальный калькулятор на сайте Fincult.info.