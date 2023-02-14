Эксперты: «Дополнительные деньги из федерального центра — серьезное подспорье для Челябинской области»

Южный Урал получит 3,5 млрд рублей на укрепление бюджета

Челябинская область получит 3,5 млрд рублей на укрепление бюджета в 2023 году. Южный Урал вошел в список 10 регионов, которым будет доступна дополнительная дотация. Эксперты говорят: это результат работы губернатора Алексея Текслера на посту председателя комиссии Госсовета по экономике. Именно ему принадлежит инициатива об индексации выплат и справедливом распределении средств на федеральном уровне.

«Лобистский вес губернатора и понимание, как работает бюрократический механизм на федеральном уровне, безусловно, является серьезным конкурентным преимуществом при определении объемов дотаций. Дополнительные деньги из федерального центра — серьезное подспорье для Челябинской области», — считает президент Российской ассоциации связей с общественностью Евгений Минченко.

По словам депутата Госдумы от Челябинской области Станислава Наумова, дополнительные средства помогут в конечном итоге повысить уровень жизни в регионе.

«Практическое значение я бы мерил не в миллиардах рублей. Польза — в конкретном улучшении, которое может почувствовать получатель государственной и муниципальной услуги в любом районе нашей Челябинской области. Это системный подход. Благодаря такому решению все ранее запланированные объекты будут сданы в эксплуатацию в срок, без переносов из-за сбоев финансового характера. А вовремя открытая школа или вовремя привезенное оборудование в поликлинику — это и есть качество жизни повсеместно на территории Челябинской области», — прокомментировал Станислав Наумов.

Как пояснили в Минфине Челябинской области, дотация в размере 3,5 млрд рублей выделена в рамках компенсационного механизма. Решение о его введении предусматривает постепенное, а не одномоментное, сокращение федеральной помощи (в течение трех лет с момента, когда субъект РФ достигает коэффициента 0,9 и превышает его). Оно было принято после того, как проблему грядущих потерь регионов поднял губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которую он возглавляет. Впервые соответствующую компенсацию регионы получили на 2022 год. Для Челябинской области эта сумма составляла 4,4 млрд рублей.

«Компенсационный механизм предусмотрели для тех регионов, которые столкнулись со снижением с 2022 года финансовой помощи со стороны федерации в связи с изменением на федеральном уровне действующей методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. До 2022 года дотацию на выравнивание получали регионы с коэффициентом бюджетной обеспеченности от 1 и ниже, а начиная с 2022 года — от 0,9», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», всего на помощь территориям из федерального бюджета выделили 9,4 млрд рублей. Финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.