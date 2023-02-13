Челябинская область получит 3,5 млрд рублей на поддержку бюджетной стабильности

Всего регионам выделили дотации на 9,4 млрд рублей

Челябинская область получит 3,5 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности в 2023 году. Южный Урал вошел в список 10 регионов, которым будет доступна эта дотация. Всего на помощь территориям из федерального бюджета выделили 9,4 млрд рублей. Информация опубликована на официальном сайте кабмина.

Деньги будут распределены между регионами, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой дотации. Финансирование поступит в Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области.

«Эти средства укрепят бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 13 февраля.

По словам Михаила Мишустина, задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов, перед правительством поставил президент России.