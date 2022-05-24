Экс‑губернатор Челябинской области должен вернуть 37 млн рублей компании-банкроту

Суд признал незаконными отчисления ПО «Монтажник» Борису Дубровскому

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о взыскании 37,3 млн рублей с бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Деньги он должен вернуть на счет производственного объединения «Монтажник». Эту сумму компания перечислила лично Дубровскому в 2019—2020 годах. Теперь фирма обанкрочена, а сделку признали незаконной. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Суд определил признать совершенные акционерным обществом „Производственное объединение Монтажник“ в период с 13.12.2019 по 03.06.2020 платежи в пользу Дубровского Бориса Александровича на общую сумму 37,3 млн рублей недействительными сделками. Применить последствия недействительности сделки. Взыскать с Дубровского Бориса Александровича в пользу акционерного общества „Производственное объединение Монтажник“ денежные средства в размере 37 314 829 руб. 91 коп.», — сказано в решении суда.

Производственное объединение «Монтажник» известно в Челябинской области тем, что в 2017—2018 годах получило пять контрактов на выполнение подготовительных работ для строительства конгресс-холла на реке Миасс, прозванного «Крылья». Его строили к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, которые отменили после начала пандемии COVID-19. Кроме того, компания дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для возведения этого объекта, но оба конкурса объявляли несостоявшимися.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по просьбе кредиторов, которым фирма задолжала более 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.

Напомним, в октябре 2021 года по делу о банкротстве застройщика на имущество Дубровского стоимостью 73,4 млн судом был наложен арест, счета заблокированы. Попытки Бориса Дубровского оспорить решение суда не увенчались успехом.

В марте 2022 года бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил заявление в Верховный суд России. Он требует отменить решения двух инстанций, которые признали законным постановление ФАС России о его виновности в картельном сговоре с Миндортрансом региона и компанией «Южуралмост».