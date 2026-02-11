Экосовет при губернаторе Челябинской области предлагает изменить правила «экологического бюджета»

Повышение гибкости распределения целевых платежей за вред окружающей среде позволит быстрее решать острые проблемы

В Челябинской области проработают инициативу по изменению правил распределения целевых экологических платежей. Их предлагается сделать более гибкими, чтобы средства шли на приоритетные проекты, а не «распылялись» по формальному списку. Такое предложение прозвучало на заседании Координационного совета по экологии при губернаторе при обсуждении планов работы на 2026 год, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Речь идет о деньгах, которые предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), административных штрафах и средствах на возмещение ущерба. Эти средства аккумулируются в местном бюджете, но тратить их можно только на строго определенные природоохранные мероприятия, включенные в утвержденный региональным министерством план с последующим согласованием в Минприроды России.

Сейчас закон требует финансировать в первую очередь работу с объектами накопленного экологического вреда, внесенными в государственный реестр (ГРОНВОС). В регионе таких объектов уже 18, и их список постоянно растет — только в 2025 году добавилось 10 новых.

Однако, чтобы начать рекультивацию каждой такой свалки или загрязненной территории, нужны миллионы рублей лишь на разработку проектно-сметной документации (ПСД). При ограниченном ежегодном объеме экологических платежей попытка включить в план все 18 объектов сразу приводит к «распылению» средств. В результате деньги годами копятся на документацию по каждому объекту, а реальные работы по очистке откладываются на неопределенный срок.

«Фактически мы вынуждены формально распределять ограниченные средства по большому списку, что откладывает начало практических работ на отдельных приоритетных объектах на несколько лет и снижает эффективность каждого бюджетного рубля. Вследствие этого мы можем годами не приступать, например, к рекультивации», — пояснил руководитель рабочей группы экосовета Михаил Махов.

При этом кроме объектов ГРОНВОС в перечень природоохранных мероприятий входят и другие социально значимые проекты: экологическая реабилитация водных объектов; строительство, реконструкция и обследование гидротехнических сооружений; строительство и модернизация очистных сооружений. Они также жизненно важны для людей, но могут годами ждать своего финансирования из-за жестких правил распределения «окрашенных» денег.

«Расходование экологических платежей допускается только на мероприятия из утвержденного плана. Наша задача — предложить такой механизм их распределения внутри этого плана, который позволит концентрироваться на проектах с максимальным эффектом для региона, будь то ликвидация опасного объекта из реестра или строительство очистных», — подчеркнул Михаил Махов.

Губернатор Алексей Текслер согласился с тем, что проблема существует, и поручил министерству экологии совместно с экосоветом разработать предложения, которые позволят разорвать порочный круг. Инициатива будет прорабатываться в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением правительства РФ от 18.09.2025 № 1434. Если инициативу поддержат на федеральном уровне, это может стать важным прецедентом для многих регионов России, сталкивающихся с аналогичной проблемой.