Два магазина сети «Жизньмарт» откроются в Челябинске в августе

Позже появится еще один филиал

Два магазина сети «Жизньмарт» откроются в Челябинске в августе. Одна торговая точка будет находиться на улице Сони Кривой, 83 / Тернопольской, 6 — ее запуск намечен на 10 августа. Другой магазин появится на проспекте Героя России Родионова, 17 в ЖК «Ньютон». Открытие этого филиала запланировано на 18 августа. Информация об этом указана в официальных телеграм-каналах магазинов.

Там же опубликованы ролики с визуализацией будущих торговых объектов. Рядом с магазинами установят велопарковку, скамейку со столиками, урну. В каждом помещении будут прилавки, мини-кофейня, автомат с соками, места, чтобы поесть, — со столиками, стульями и микроволновкой, туалет. Магазин на Северо-Западе будет двухэтажным — кафе обустроят на втором этаже.





Местные владельцы франшизы планируют открыть еще один магазин. Он будет находиться на улице Братьев Кашириных, 112А. Филиал находится в стадии проектирования.

Сеть «Жизньмарт» — это проект бизнесмена Ивана Зайченко из Екатеринбурга, который также является основателем сети ресторанов доставки «Сушкоф» и «Дель Песто». Появилась компания в марте 2019 года. Бренд развивается в двух форматах — большой магазин и мини-маркет. В Челябинске запустят торговую точку в первом варианте.





Ассортимент магазинов строится по принципу «один лучший продукт в каждой товарной категории». При этом 90% товаров продаются под собственной торговой маркой. Сеть «прокачивает» местных поставщиков, фабрики-кухни, производителей хлеба и молока. Сначала в магазине будет представлен текущий ассортимент, который вскоре заменят продукцией челябинских производителей, сообщала ИА «Первое областное» директор по франчайзингу сети «Жизньмарт» Ксения Лысенко. Также покупателям предложат готовые блюда ресторанного качества и наборы для приготовления еды. В магазинах есть кассы самообслуживания и места, где можно выпить кофе и поесть. Еще одна услуга «Жизньмарт» — круглосуточная доставка продуктов за 20 минут.





«Мы четко понимаем, что наша модель держится на двух критериях — место и партнер, который управляет магазином. Ретейл — это сложный бизнес с точки зрения количества процессов. Нужно сделать много маленьких чеков, чтобы обеспечить большой оборот. С него нужно заплатить все расходы и затем получить чистую прибыль. Не все предприниматели умеют это делать, требуется состыковка по интересам, загрузке, пониманию бизнеса. Мы намеренно выбрали стратегию не идти с франшизой. Те, кто побывали в наших магазинах и заинтересовались, узнают о франшизе и проводят переговоры», — отмечала ранее Ксения Лысенко в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».





По данным сайта сети «Жизньмарт», за три года продажи франшизы были открыты 34 магазина. До конца 2022 года планируется запустить 80 торговых точек в разном формате, в том числе в Тюмени, Санкт-Петербурге и Красноярске.