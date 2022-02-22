В Челябинске откроется первый магазин сети «Жизньмарт»

Покупателям предложат здоровую еду и полуфабрикаты

В 2022 году в Челябинске по франшизе начнет работать магазин сети «Жизньмарт». Это проект бизнесмена Ивана Зайченко из Екатеринбурга, который также является основателем сети ресторанов доставки «Сушкоф» и «Дель Песто». Об открытии в южноуральской столице ИА «Первое областное» сообщили в компании.

«Мы нашли партнера в Челябинске, это классный предприниматель. У него есть несколько своих торговых точек, небольшая сеть. Договор мы заключим на этой неделе, поэтому я пока что не могу назвать его фамилию и рассказать его историю», — рассказала ИА «Первое областное» директор по франчайзингу сети «Жизньмарт» Ксения Лысенко.

Ассортимент магазинов «Жизньмарт» строится по принципу «один лучший продукт в каждой товарной категории». При этом 90% товаров продаются под собственной торговой маркой. Представитель компании пояснила, что сеть «прокачивает» местных поставщиков, фабрики-кухни, производителей хлеба и молока. Сначала в магазине будет представлен текущий ассортимент, который вскоре заменят продукцией челябинских производителей. Также покупателям предложат готовые блюда ресторанного качества и наборы для приготовления еды. В магазинах есть кассы самообслуживания и места, где можно выпить кофе и поесть. Еще одна услуга «Жизньмарт» — круглосуточная доставка продуктов за 20 минут.

После подписания договора новый франчайзи будет проходить обучение в Екатеринбурге, оно займет полтора месяца. Затем, по словам Ксении Лысенко, выберут локацию и начнут обустройство магазина.

«Наши магазины открываются на арендованных площадях, обычно на первых этажах. Из других условий — первая линия, дом после 2000 года постройки, не менее 5 тыс. жителей рядом, 300 человек, проходящих в час мимо. Также важно наличие знаковых мест, которые привлекают людей, — больница, стадион, театр, университет, торговый центр. Локация выбирается после того, как партнер пройдет обучение и сдаст аттестацию. Обычно два партнера из 10 не сдают аттестацию и мы не разрешаем открывать магазин», — пояснила представитель компании.





Сеть «Жизньмарт» работает в двух форматах — большой магазин и мини-маркет. В Челябинске запустят торговую точку в первом варианте.

«В одном магазине экономики особо нет, потому что поставщикам невыгодно отгружать продукцию. После подписания мы будем искать других партнеров, которые откроют магазины в Челябинске. Будут и большие форматы, и мини-маркеты. Развитие планируется такое же, как в Екатеринбурге. Но по количеству, скорее всего, магазинов будет меньше», — отметила Ксения Лысенко.

Представитель сети «Жизньмарт» также рассказала, что в Челябинск сеть зайдет по запросу от предпринимателя. Также магазины откроются в Тюмени и Санкт-Петербурге. Партнеры из этих городов уже проходят обучение. Есть план запустить проект и в Красноярске. До этого сеть два года развивалась в Екатеринбурге. Первый магазин там открылся в марте 2019 года.

«Мы четко понимаем, что наша модель держится на двух критериях — место и партнер, который управляет магазином. Ритейл — это сложный бизнес с точки зрения количества процессов. Нужно сделать много маленьких чеков, чтобы обеспечить большой оборот. С него нужно заплатить все расходы и затем получить чистую прибыль. Не все предприниматели умеют это делать, требуется состыковка по интересам, загрузке, пониманию бизнеса. Мы намеренно выбрали стратегию не идти с франшизой. Те, кто побывали в наших магазинах и заинтересовались, узнают о франшизе и проводят переговоры», — рассказала Ксения Лысенко.

По данным сайта сети «Жизньмарт», за три года продажи франшизы были открыты 34 магазина. До конца 2022 года планируется запустить 80 торговых точек в разном формате.