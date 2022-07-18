ДОМ.РФ выставил на торги 12 участков под застройку в Сосновском районе

Начальная цена единого лота составляет 4,6 млн рублей

В пригороде Челябинска (поселок Садовый, Сосновский район) на торги выставлены 12 участков общей площадью 1,29 га под смешанную жилую застройку, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ. Начальная цена единого лота составляет 4,55 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 августа. Аукцион назначен на 19 августа.

«По соседству находятся лесной массив, незастроенные участки. Неподалеку расположено оз. Большой Кременкуль. Подъезд осуществляется по проселочной дороге. Ближайшая остановка общественного транспорта — в двух километрах, до центра Челябинска — около 25 километров», — говорится в конкурсной документации.

Территория Сосновского района последние годы является весьма привлекательной для застройщиков, поскольку спрос на квадратные метры в пригороде Челябинска ежегодно растет. В настоящее время проект комплексной жилищной застройки на площади более 46 га в Сосновском районе реализует строительная компания «ЭкоСити» (жилые комплексы «Вишневая Горка», «Просторы» и «Женева»), выигравшая в 2021 году торги ДОМ.РФ. Застройщик тогда получил в аренду на 8 лет 37 участков возле озера Большой Кременкуль и поселка Садового Сосновского района. Первоначальный объем вложений в строительство оценивался экспертами в 15–16 млрд рублей.

Поблизости на землях, реализованных на торгах ДОМ.РФ, возведены загородные районы Твоя Привилегия (застройщик — АПРИ «Флай Плэнинг») и загородный квартал Белый Хутор (возводит ЮУ КЖСИ).

«Самая популярная и высокорентабельная недвижимость расположена на западном берегу Шершневского водохранилища после проезда через плотину. Исторически так сложилось, что земельные участки в той стороне всегда были самыми дорогими, спрос на них у застройщиков всегда был высоким», — говорит эксперт в сфере недвижимости Денис Стукалов.

По его словам, сдерживающим фактором для развития жилищной стройки в этой части Сосновского района отчасти является отсутствие необходимой инфраструктуры и возможностей технологического присоединения к сетям.

В техусловиях к заявке на реализацию 12 земельных участков сообщается, что техническая возможность подключения объектов к газораспределительным сетям здесь отсутствует по причине высокой загруженности основного источника газоснабжения — ГРС с/х «Митрофановский». На этой газораспределительной станции попросту отсутствуют свободные лимиты газа.

«Не думаю, что реализуемые на торгах участки будут пользоваться ажиотажным спросом, поскольку особой инвестиционной привлекательности в них нет из-за отсутствия лимитов на ближайшей ГРС. Иные решения потребуют слишком больших расходов со стороны застройщика. Остается ждать, когда будет выполнена реконструкция ГРС с/х „Митрофановское“, необходимость которой обсуждается, если не ошибаюсь, на протяжении последних восьми лет. Из года в год решение по реконструкции откладывается», — говорит управляющий компанией ООО «ЭкоСити» Андрей Аликин.

Также ДОМ.РФ выставил на торги в Челябинской области имущественный комплекс, состоящий из земельного участка площадью 3,3 гектара и 13 сооружений общей площадью около 7 тыс. квадратных метров (Калининский район). В Магнитогорске реализуются два земельных участка общей площадью 1,5 гектара, которые являются частью стадиона бывшего Магнитогорского государственного университета.