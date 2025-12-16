Долгосрочная аренда квартир в Челябинске понизилась на 11% в 2025 году

Снять двушку в областной столице можно в среднем за 26 тысяч рублей

Рынок долгосрочной аренды жилья в Челябинске переживает фазу активного снижения цен. За год средняя стоимость съема квартиры в городе упала на 11% и достигла 26 тысяч рублей в месяц. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Ключевым фактором, оказавшим давление на цены, стал взрывной рост предложения. Объем квартир, доступных для долгосрочной аренды в Челябинске, за год увеличился на 68%, что вдвое превышает среднероссийскую динамику (+34%). Наиболее существенно — на 71% — вырос выбор однокомнатных квартир.

Эксперты отмечают, что сезонная корректировка цен в этом году произошла примерно на два месяца раньше, чем по итогам осеннего сезона 2024 года.

Общероссийский тренд также указывает на стабилизацию и небольшое снижение стоимости аренды: средняя цена по стране упала на 1,3% за год — до 35,3 тысячи рублей.

