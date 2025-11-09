Жители Челябинской области бронируют загородные дома на новогодние каникулы

Спрос по сравнению с прошлым годом вырос в два раза

Жители Челябинской области провели длинные ноябрьские выходные за городом, и новогодние каникулы также планируют провести на природе. По данным сервиса «Авито Путешествия», количество бронирований загородных домов и коттеджей уже выросло в два раза по сравнению с 2024 годом среди жителей Урала. В лидерах — Челябинская область.

59% всех бронирований домов и коттеджей на новогодние праздники зарегистрированы из Челябинской области. За ней следуют Тюменская и Свердловская области — 20% и 19% соответственно. Чаще всего бронируют дома, коттеджи менее популярны среди уральцев.

«Средняя стоимость аренды на новогодние праздники составляет около 19 700 рублей в сутки, при этом пользователи чаще бронируют жилье на две ночи преимущественно для компании из шести человек»,— рассказали исследователи журналисту ИА «Первое областное».

Рост интереса к короткому загородному отдыху эксперты сервиса связывают со стремлением южноуральцев «перезагрузиться» без долгих перелетов и лишних трат.