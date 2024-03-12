Доходы жителей Челябинской области выросли на 12,8% за год

Общая сумма доходов достигла 1,5 триллиона рублей

Денежные доходы жителей Челябинской области по итогам 2023 года увеличились на 12,8% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 1528,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Среднедушевые денежные доходы по итогам прошлого года достигли 37 376,1 рубля (+13%), а реальные среднедушевые денежные доходы (с учетом инфляции) выросли на 7%.





Инфографика Минэкономразвития Челябинской области

Реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей) доходы составили 107,2% к 2022 году, что выше среднероссийского уровня (105,4%).

При этом оплата труда наемных работников в 2023 году выросла на 16,8%, доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 15,2%, доходы от собственности — на 6,4%.

Также в Челябинской области по итогам 2023 года выросла средняя начисленная зарплата на 16,2% — до 58 425,4 рубля.