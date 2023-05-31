Для управления транспортом в Челябинске и Магнитогорске закупят видеорегистраторы на 84 млн рублей

Монтаж оборудования завершат в октябре

Объявлены торги на поставку оборудования для внедрения в Челябинске и Магнитогорске интеллектуальной системы управления транспортом. Для анализа ситуации на дорогах закупят 164 видеорегистратора и контроллеры. Стоимость — 84 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Новейшее цифровое оборудование планируется установить в Магнитогорской и Челябинской (включает Челябинск и Копейск) агломерациях. Интеллектуальная система будет в автоматическом режиме управлять транспортными потоками.

«Периферийное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков должно состоять из следующих частей: стратегический видеодетектор транспорта с импульсным ИК-прожектором, монтажный комплект для крепления на опору и соединительные кабели, а также телекоммуникационный всепогодный шкаф, включая климатическое оборудование, оборудование связи (2G/3G/4G), контроллер, систему бесперебойного питания и монтажный комплект для крепления на опору», — говорится в техзадании.

Подрядчику необходимо смонтировать 50 стратегических видеорегистраторов, столько же телекоммуникационных всепогодных шкафов, 34 дорожных контроллера, а также 114 технических видеорегистраторов.

С октября 2023 года транспортными потоками будет управлять программа, которая умеет анализировать загруженность улиц и погодные условия. Система сможет прогнозировать, как то или иное решение может улучшить ситуацию на дороге.

Согласно техническому заданию, на основе собранных программой данных решения о регулировке светофоров могут приниматься как автоматически, так и в ручном режиме — диспетчером. Оператору будут доступны несколько функций. Так, он сможет переключать фазы светофоров. Например, можно будет использовать режимы «зеленая улица», «желтый мигающий», «кругом красный», если это необходимо. То же самое сможет делать компьютер.

Периферийное оборудование должно обеспечивать бесперебойный учет всех транспортных средств, проходящих в прямом и обратном направлениях не менее чем по четырем полосам движения. Видеорегистраторы должны работать в любое время года и суток, независимо от погодных условий. Среди основных функций — измерение скорости и состава движения, уровня загруженности улиц, среднесуточной интенсивности движения.

Видеофиксаторы должны быть защищены от вандализма и попыток взлома, а также от воздействия негативных факторов окружающей среды. Заявки на торги принимаются до 7 июня.