Детскую игровую площадку за 5 млн рублей построят в Долгодеревенском

Большую часть суммы составят средства, выигранные в федеральном конкурсе

В селе Долгодеревенском в скором времени появится детская игровая площадка. Построят ее по просьбам местных жителей. На работы направят более 5 млн рублей, 3 млн из которых — это средства, полученные за победу в федеральном ежегодном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказал глава Долгодеревенского сельского поселения Александр Желтов.

В 2020 году администрация Долгодеревенского заключила энергосервисный контракт с Ростелекомом. В октябре запустили новое уличное освещение — умное. По итогам 2021 года удалось сэкономить 233 тыс. киловатт-часов. Такие успехи и оценили на конкурсе муниципальных практик. Сельское поселение заняло пятое место в категории «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Долгодеревенское тогда выиграло 3 млн рублей.

«Жители попросили перенаправить деньги на создание детской игровой площадки. На территории Долгодеревенского, к сожалению, их очень мало. С депутатами посовещались и приняли решение поддержать жителей, их желание — для нас закон. Уже подготовили все проектно-сметные документы, прошли экспертизу. Сметная стоимость площадки составляет более 5 млн рублей. Недостающую сумму нам дает район, как и обещал глава Евгений Ваганов. В конце августа работу завершим и эти деньги освоим», — рассказывает Александр Желтов.

Кроме того, по словам главы поселения, в Долгодеревенском планируется установить видеонаблюдение. Оно появится на гостевых маршрутах и на контейнерных площадках с большим количеством мусора.