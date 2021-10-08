Райцентр в Челябинской области выиграл федеральный конкурс

Одной из лучших муниципальных практик в России признан проект по наружному освещению в Долгодеревенском

8 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел итоги пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». В одной из номинаций призером стало село Долгодеревенское Челябинской области, административный центр Сосновского района, сообщает пресс-служба правительства РФ.



По итогам конкурса были определены 50 победителей из 36 регионов России. До 20 октября будет подготовлено распоряжение федерального правительства о выделении средств победителям — от 50 до 3 миллионов рублей в зависимости от места и категории в одной из пяти номинаций. Деньги будут перечислены в региональные бюджеты и далее переданы муниципалитетам в качестве дотаций.

«Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками. Мы видим, что количество заявок на участие с 2017 года увеличилось более чем в два раза. Например, номинация „Умный город“ прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года, а это значит, что процесс цифровизации городского хозяйства становится все более востребованным, в том числе в сельских поселениях», — отметил Марат Хуснуллин.

Именно в номинации «Умный город», или «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений», призером стало Долгодеревенское: проект по развитию уличного освещения в райцентре занял пятое место. Отметим, в этом году в номинации было рассмотрено 95 заявок.

«Мы уже второй раз выигрываем в конкурсе на лучшую муниципальную практику. В прошлом году приз в 25 миллионов рублей завоевало Кременкульское поселение, в этом — Долгодеревенское. Как только мы получим, вынесем на обсуждение жителей несколько проектов, федеральная дотация будет потрачена именно на благоустройство территории. Если не хватит призовых денег, добавим из районного бюджета», — сообщил Первому областному информагентству глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Конкурс на лучшую муниципальную практику был впервые проведен в России в 2017 году. За пять лет в нем приняли участие 3730 муниципальных образований, то есть каждый пятый муниципалитет в стране.